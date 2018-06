Una Vita anticipazioni: Simon rischia di morire per colpa di Arturo

Anticipazione Una Vita: Arturo prende a pugni Simon, tutta colpa di Elvira

Nelle prossime puntate di Una Vita ne vedremo delle belle. A quanto pare, Elvira Valverde l’ha combinata davvero grossa questa volta. La giovane figlia del colonnello di Acacias 38 ha accettato di sposare il quarantenne turco presentatole da suo padre. Ovviamente, la fanciulla non ha alcuna voglia di convolare a nozze con un uomo che non le piace e che soprattutto non ama. Per far sì che il matrimonio con Burak Demir salti, la giovincella organizza un piano a dir poco geniale. Nel corso della festa di fidanzamento con il suo promesso sposo, la giovane figlia di Arturo si reca in soffitta da Simon, per poi fare in modo che Burak la raggiungi e la scopra.

Una Vita anticipazioni: Simon e Elvira fanno l’amore, Arturo li scopre e reagisce male

Burak Demir sale in soffitta come richiestogli dalla sua promessa sposa. Una volta arrivato ai piani superiori, l’uomo trova Elvira insieme a Simon. Il turco resta senza parole e decide di annullare le nozze con la figlia del colonnello. Quando Arturo scopre tutta la verità di ciò che è accaduto va su tutte le furie. Intanto, il maggiordomo e la dolce donzella si lasciano andare alla passione, dimenticandosi di tutto e tutti. Non appena i due piccioncini tornano ad Acacias, Valverde reagisce malissimo. Il colonnello inizia ad inveire contro il figlio di Donna Susana, per poi arrivare a provocarlo e a prenderlo a pugni davanti a tutti.

Anticipazioni Una Vita: Simon in ospedale per colpa di Arturo

Dove averlo preso a pugni, invitandolo anche a reagire, Arturo Valverde spinge a terra Simon e quest’ultimo perde i sensi. Alla fine, a causa delle gravi condizioni in cui riserva, il ragazzo viene portato e ricoverato in ospedale. La vita di Gayarre è appesa ad un filo e al suo fianco c’è Susana. La donna è molto preoccupata per la sorte del giovane che fino a pochi attimi prima aveva rifiutato di riconoscere come proprio figlio naturale.