Una Vita anticipazioni: Sara tra Mauro e Teresa, il suo vero scopo

Anticipazione Una Vita: Sara mette in crisi Mauro e Teresa, ecco qual è il suo vero obbiettivo

Nelle prossime puntate di Una Vita Sara si inserisce sempre di più tra Mauro e Teresa. Il poliziotto di Acacias 38 deve, infatti, affrontare la pesante presenza della Rubio Ortiz. Ricordiamo che quest’ultima non era altro che una cameriera della Deliciosa. Qualche tempo fa era scomparsa e Victor aveva chiesto a Mauro di cercarla. San Emeterio era riuscito a mettere in salvo la giovane dalla prostituzione. Proprio per tale motivo, Sara sembra voler a tutti i costi ringraziare il poliziotto per averla salvata. Eppure le cose non stanno esattamente così. Le anticipazioni rivelano che l’ex cameriera si ritrova anche a parlare con Fernando, a cui rivela delle bugie su Mauro. Scendendo nei dettagli, Sara confessa al legale di avere una relazioen clandestina con il poliziotto. Ovviamente Fernando si arrabbia molto di fronte a tale dichiarazione, poiché sa che Teresa è fortemente innamorata di Mauro. Vi anticipiamo che Sara riesce a travolgere la trama della soap inevitabilmente.

Anticipazioni Una Vita: Fernando è convinto che Mauro abbia una relazione con Sara

Intanto, Sara si introduce nell’abitazione di Mauro, dove ruba i fascicoli di Cayetana. Intanto, il poliziotto promette a Teresa di mettere da parte il suo istinto di vendetta nei confronti della Sotelo Ruz. Ma a Fernando l’ex cameriera racconta che, in realtà, Mauro non ha mai smesso di indagare contro Cayetana e che, proprio per questo, sta sfruttando l’amore di Teresa per incastrarla. Fernando pensa, dunque, che San Emeterio sia un impostore che sta ingannando la Sierra. Così, l’uomo corre a rivelare quanto scoperto a Teresa. Quest’ultima ovviamente resta molto male di fronte a questa dichiarazioni, anche perché lei stessa nota un forte avvicinamento di Sara nei confronti di Mauro.

Una Vita anticipazioni: Sara è una complice di Cayetana

Teresa decide, così, di affrontare Mauro a cui rivela quanto detto da Fernando. Il poliziotto, ovviamente, cerca di difendersi. Inoltre, San Emeterio confessa alla Sierra che qualcuno gli ha rubato i fascicoli su Cayetana. Pertanto, Mauro inizia a sospettare della bontà dell’ex cameriera della Deliciosa. Fa bene, poiché sappiamo che in realtà Sara è una complice di Cayetana e sta lavorando per lei. Intanto, la Sotelo Ruz si ritrova nuovamente ricoverata poiché ha tentato di uccidere Ursula.