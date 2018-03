Una Vita anticipazioni: malefico piano di Cayetana per uccidere Mauro

Anticipazione Una Vita: Cayetana vuole uccidere Mauro, il piano

Cayetana ha finto di essere diventata pazza e questo lo hanno capito ormai tutti i telespettatori di Una Vita. Mauro ha sempre pensato che la dark.lady della soap opera stesse mentendo. In ogni caso, San Emeterio ha deciso di non indagare più sulla donna per amore della sua Teresa. Quest’ultima continua infatti ad essere convinta dell’innocenza e della malattia della sua amica. In realtà, le cose stanno diversamente e presto la verità verrà allo scoperto. La cattivissima bionda ha infatti intenzione di liberarsi di Mauro per sempre. Il piano dell’algida signora è quello di mettere fine alla vita del dolce poliziotto, aiutandosi con la complicità di Ursula e di una donna di nome Elena Perez Casas. È infatti quest’ultima colei che è stata ingaggiata dalla vedova De La Serna per macchiarsi dell’omicidio dell’amante della Sierra.

Una Vita anticipazioni: Cayetana tenta di uccidere Mauro con l’aiuto di Ursula ed Elena

Cayetana ha messo su un piano a dir poco malefico. Dopo aver letto il fascicolo sulla Sotelo-Ruz che Sara ha prelevato da casa di Mauro, Teresa decide di chiudere la relazione con il suo amato. Successivamente, la donna sceglie di dare una possibilità a Fernando. Lui le chiede di sposarlo e lei accetta. Nel giorno della festa di fidanzamento, Mauro viene ingannato dalle urla di una donna. Mentre si trova a La Deliciosa, l’uomo si rende conto che una donna potrebbe essere in grave pericolo e accorre in suo aiuto.

Anticipazioni Una Vita: Mauro è morto?

La donna che sembrava essere in pericolo non è altri che Elena, la malvagia complice di Cayetana ed Ursula. La donna colpisce San Emeterio grazie all’aiuto di alcuni uomini e successivamente lo legano sui binari della stazione di Acacias 38. Come è facile immaginare, il colpo di scena è dietro l’angolo. Mauro morirà o riuscirà a mettersi in salvo in tempo?!? Staremo a vedere. In tutto ciò, Teresa è all’oscuro di tutto.