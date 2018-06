Una Vita anticipazioni: Mauro è morto davvero? La verità

Anticipazione Una Vita: Mauro è morto schiacciato dal treno?

Nelle ultime puntate di Una Vita andate in onda su Canale 5, Mauro è morto davvero? Questo è ciò che i telespettatori si stanno chiedendo in questi giorni. Cayetana ha orchestrato un piano ben studiato per liberarsi definitivamente del nuovo commissario di Acacias. La dark lady ha chiesto aiuto a Elena, la quale è riuscita a ingannare San Emeterio. La donna l’ha legato sui binari e lasciato lì al suo destino. Il treno sarebbe dovuto arrivare a grande velocità e avrebbe dovuto così schiacciare Mauro. Ma è andata davvero così? Ebbene, vi anticipiamo che San Emeterio torna in scena e, prima di tutto, decide vedere Teresa. Dunque, il nostro commissario non è morto! Mauro è riuscito a salvarsi. Questa volta Cayetana è riuscita nel suo intento. Difficile eliminare uno come San Emeterio, il quale riesce sempre a trovare una seconda strada. Teresa soffre molto per la scomparsa del suo amato, nonostante ciò decide di convolare a nozze con Fernando. La maestrina, però, non riesce a concedersi all’azionista, poiché il suo cuore appartiene ancora a Mauro. Ed ecco che improvvisamente il commissario riappare di fronte a lei nel centro di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Teresa rivede Mauro, Felipe pronto ad aiutare l’amico

Mentre Teresa passeggia per le vie di Acacias, un uomo la tira in una via nascosta. Non appena si gira la Sierra si trova di fronte a Mauro! Una scoperta che la sconvolge, ma che allo stesso tempo la fa felice. Per la maestrina il tutto sembra un sogno, eppure non è così, San Emeterio è ancora vivo. Ovviamente Teresa deve mantenere questo segreto, nessuno deve conoscere la verità. Nel frattempo, ad aiutare Mauro ci pensa Felipe. L’avvocato fa di tutto pur di scoprire la verità su quanto accaduto all’amico. Lui e Teresa sono gli unici a sapere che San Emeterio è ancora vivo.

Anticipazioni Una Vita: Cayetana ed Elena nei guai, Teresa fredda con Fernando

Mauro vuole incastrare Cayetana ed Elena prima di tornare ufficialmente ad Acacias e di mostrarsi, dunque, a tutti gli abitanti. Nel frattempo, Teresa si mostra sempre più fredda nei confronti di Fernando, il quale inizia a stancarsi della situazione. L’azionista si lascia poi travolgere dalla passione con Cayetana. Quest’ultima è pronta a tutto pur di vedere soffrire la sua amica.