Una Vita anticipazioni dal 7 al 12 maggio: Simon scompare

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Simon affronta Susana e poi scompare

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Elvira chiede aiuto a Lolita per organizzare una festa a sorpresa per Simon, il giorno del suo compleanno. La giovane Valverde consegna al giovane il suo regalo, ma gli chiede di approfittare della sua pazienza. Servante e Martin decidono di preparare uno spettacolo per la festa vestendosi da pagliacci. Nel frattempo, il maggiordomo decide di affrontare Susana, a cui chiede tutta la verità chiamandola “madre”. La sarta nega di essere sua mamma e lui sofferente sparisce. La sua sparizione fa preoccupare non poco Elvira. Susana è scossa per quanto accaduto e decide di chiudere la sartoria per un giorno. Intanto, Ursula tenta di soffocare Fabiana con un cuscino in ospedale. L’istitutrice pensa che la domestica sia morta. In realtà, la donna è riuscita a sopravvivere, sebbene non ricordi quanto sia accaduto.

Una Vita anticipazioni: Celia lascia Acacias, Felipe disperato

Celia rivela a Felipe che lascerà Acacias, dopo aver litigato animatamente in pubblico. L’avvocato chiede alla moglie di poter accompagnarla in Inghilterra, ma lei ovviamente rifiuta la proposta. Arturo continua a intromettersi negli affari di Rosina e quest’ultima non riesce a evitarlo. Mentre Liberto la comprende, Susana le consiglia di lasciarlo fare. La vedova Hidalgo scopre che il Valverde l’ha, ancora una volta, esclusa da una riunione e così gli fa una romanzina fuori dalla Deliciosa, dove c’è anche Liberto. Celia raggiunge Tano, ma prima lascia una lettera di addio a Felipe. La donna chiede scusa al marito per non essere riuscita a lottare per il loro amore. L’Alvarez Hermoso appare subito distrutto dal dolore. L’avvocato piange disperato sulle scale e Huertas tenta di consolarlo.

Anticipazioni Una Vita: Teresa mette fine alla relazione con Fernando

Teresa e Fernando annunciano il loro fidanzamento alla Deliciosa, ma ricevono delle reazioni fredde. Durante un rinfresco, Cayetana finge di stare male e torna a casa. Qui sorprende Mauro e cerca di colpirlo con un attizzatoio. Ed ecco che per la prima volta la vedova di German si mostra lucida di fronte all’ispettore. Durante questo forte confronto, San Emeterio minaccia Cayetana di morte. Precisamente le promette che la farà finire sulla garrota. Dopo di che, raggiunge il commissario Del Valle, a cui consegna le prove contro la dark lady, mentre a Teresa dà le lettere di Sara. La maestrina legge queste confessioni e non sapendo a chi credere decide di chiudere la relazione con Fernando.