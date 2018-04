Una Vita anticipazioni dal 30 aprile al 5 maggio: Teresa sposa Fernando

Anticipazione Una Vita prossima settimana: la proposta di matrimonio di Fernando per Teresa

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Fabiana minaccia Cayetana di denunciarla e di farla rinchiudere in una casa di cura. Poco dopo la domestica si sente male, tanto che deve essere operata d’urgenza. Per stare accanto a Teresa, Fernando decide di sfruttare la sua amicizia con il giudice Marquez per evitare che Cayetana venga di nuovo ricoverata. Intanto, la Sierra si ritrova a dover cacciare in malo modo Mauro dall’ospedale, poiché aggredisce verbalmente la Sotelo Mauro entra in casa di Cayetana per cercare la falsa dichiarazione che incastrerebbe Sara. Mentre si trova nascosto nell’abitazione della Sotelo Ruz, ascolta la proposta di matrimonio di Fernando per Teresa. Quest’ultima accetta di diventare sua moglie e lo bacia. Cayetana non vede di buon occhio queste nozze e cerca di far sentire in colpa la Sierra per aver accettato. Ursula va a trovare Fabiana in ospedale e la maltratta, cercando di convincerla a rivelarle la verità su Cayetana. Il medico arriva in tempo e la interrompe. Del Valle continua a invitare Mauro a riprendere la sue guerra contro Cayetana, ma l’ispettore rifiuta. Ursula torna in attacco contro Fabiana e cerca di soffocarla con un cuscino.

Una Vita anticipazioni: Celia non parte con Cruz, Felipe insulta Huertas

Celia confessa a Trini di voler partire insieme a Cruz e Coque e le chiede di procurarle un altro biglietto. La moglie di Ramon sceglie di aiutare la sua amica.Nel frattempo, Felipe non sa più come comportarsi con la moglie e si mostra furioso nei confronti di Huertas, poiché ora la considera come la causa della rottura del suo matrimonio. Infatti, vedremo l’avvocato insultare la domestica, chiedendole di non farsi più vedere. Celia saluta Trini ma quando arriva il momento di partire ci ripensa e decide di restare ad Acacias. Servante vuole provare un rimedio casalingo per aiutare Fabiana e lo prova su Casilda e Lolita. Celia torna a casa, ma decide comunque di stare da sola per diventare una donna indipendente.

Anticipazioni Una Vita: Rosina pensa a Liberto, Simon rifiutato da Susana

Arturo chiede scusa a Rosina per il suo comportamento durante la festa alla Deliciosa. Per farsi perdonare la invita a cena. Inizialmente la vedova Hidalgo esita, ma poi accetta. Durante la serata, però, i suoi pensieri vanno verso Liberto e a tutti i momenti tarscorsi insieme. Intanto, Elvira ammette al nipote di Susana di aver capito chi è la donna di cui è innamorato e lo spinge a riconquistarla. Simon ritorna ad Acacias e la figlia di Arturo è contentissima. Il maggiordomo chiede a Susana di fargli un vestito, ma viene cacciato dalla sartoria in malo modo.