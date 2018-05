Una Vita anticipazioni dal 28 maggio all’1 giugno: la folle richiesta di Teresa

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Teresa e la richiesta a Mauro, arriva ad Acacias un noto naturalista

Le anticipazioni di Una Vita rivelano Cayetana va in commissariato per firmare i documento dell’indulto e Teresa l’accompagna. La maestrina chiede a Mauro di convincerla non sposarsi con Fernando. Ma l’ispettore inaspettatamente si rifiuta di compiere questo getto, in quanto convinto che la presenza di Cayetana riuscirà sempre a rovinare il loro rapporto. Pertanto, la loro storia sembra ormai finita. Intanto, il commissario Del Valle rivela a Mauro la sua intenzione di andare in pensione e, allo stesso tempo, gli propone di prendere il suo posto. Fabiana torna ad Acacias 38 e Ursula inizia subito a minacciarla. Ad Acacias arriva un naturalista che ha perso la cattedra universitaria a causa di alcuni problemi con la chiesa. L’uomo chiede a Teresa di poter tenere una lezione nel collegio De La Serna. Ursula fa la doppia faccia con la maestrina e promette di votare a favore. Dopo di che, chiede a Cayetana di darle una prova della sua lealtà. Per mantenere questa alleanza, Cayetana deve liberarsi di Fabiana, poiché quest’ultima, secondo Ursula, potrebbe rivelare i loro segreti. La Sotelo Ruz rifiuta, ma le promette che farà allontanare dal quartiere la domestica.

Una Vita anticipazioni: Liberto e Rosina lasciano Acacias

Arturo decide di discutere con Liberto e Rosina dell’atteggiamento che i due dovranno tenere in pubblico per evitare ulteriori pettegolezzi. Susana consiglia alla coppia di lasciare Acacias per un po’ di tempo e tutti sono d’accordo. La sarta dà del denaro a Simon, chiedendogli di abbandonare il quartiere. Ma il maggiordono rifiuta i soldi e se ne va offeso. Arturo poi gli ordina di andare per qualche giorno a servizio dell’ambasciatore turco. Intanto, Liberto e Rosina decidono di lasciare per un po’ Acacias e di andare in campagna. Teresa, durante una cena a casa di Cayetana, resta affascinata dalle parole di Odon De Buen, il quale esprime le sue idee moderne. Subito dopo, qualcuno lancia dei sassi contro le finestre e ferisce il naturalista.

Anticipazioni Una Vita: Consuelo pronta a tutto pur di cacciare di casa Felipe

Il tribunale ecclesiastico sospende i diritti coniugali di Felipe. Consuelo riesce a ottene un’ingiunzione dal giudice per cacciare l’avvocato, che però rifiuta di andarsene. Intanto, Mauro decide di accettare l’incarico di commissario e assicura Del Valle che non metterà mai da parte la loro lotto contro Cayetana.