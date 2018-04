Una Vita anticipazioni dal 23 al 28 aprile: esce fuori la verità su Cayetana

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Cayetana ha finto la sua pazzia, Fabiana si butta dal balcone

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ursula aggredisce Sara, la quale confessa che Cayetana non è pazza. Così, la governante si reca in commissariato, dove rivela a Mauro quanto scoperto. Ad Acacias 38 sono tutti preoccupati per Fabiana, la quale è scomparsa. La domestica è chiusa in casa con Cayetana. Quest’ultima rivela alla madre di non aver mai perso la ragione. Questa rivelazione scatena l’ira della donna che si dichiara pronto a smascherarla. Durante l’accesa lite, Fabiana cade dal balcone. La domestica è in fin di vita e Del Valle ritiene che si sia trattato di un tentato suicidio. Mauro, però, non è d’accordo e mostra al collega un pezzo di stoffa che Fabiana stringeva tra le mani, che fa parte del polsino di un abito di Cayetana. In questo modo riesce a convincerlo a interrogare la dark lady. Elvira accetta le condizioni del padre, ovvero promette di tornare a frequentare Liberto. Quando si trova sola con lui gli rivela che ha intenzione di fuggire insieme a Simon in futuro. Pertanto, gli chiede di coprirla.

Una Vita anticipazioni: Celia umilia Felipe, Del Valle vuole chiudere Cayetana

Arturo vuole rendere ufficiale la sua relazione con Rosina. Quest’ultima organizza, così, un rinfresco a sorpresa alla Deliciosa. Nel frattempo, Celia riesce ad ottenere i documenti falsi per Cruz e Coque. Felipe tenta di riconquistare il cuore della donna, invitandola in un giro in carrozza lungo il fiume. Sotto la luna piena i due possono ritrovare così la loro intimità. Ma Celia umilia l’avvocato rifiutando l’invito pubblicamente. Amareggiato, l’Alvarez Hermoso invita, di fronte a tutti, Huertas a salire sulla carrozza. Intanto, sua moglie raggiunge Cruz a cui consegna i documenti falsi. La donna capisce di essersi innamorata del ladro. Del Valle arriva ad accusare Cayetana di tentato omicidio nei confronti di Fabiana e decide di farla ricoverare in una clinica. Ma la dark lady di Acacias continua a fingere di essere pazza.

Anticipazioni Una Vita: Celia decide di partire con Cruz e Coque

Anche Fernando pensa sia più opportuno che Cayetana si ricoveri, poiché potrebbe far del male a Teresa. Celia, intanto, non sembra preoccuparsi molto nel vedere Felipe arrabbiato. L’avvocato finisce nuovamente a letto con Huertas. La moglie dell’Alvarez Hermoso è pronta a partire con Cruz e Coque, mentre Arturo umilia Rosina durante la festicciola alla Deliciosa.