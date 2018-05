Una Vita anticipazioni dal 21 al 26 maggio: Mauro dice addio a Teresa

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Mauro lascia andare Teresa, Cayetana ottiene l’indulto

Nelle prossime puntate di Una Vita, Del Valle e Mauro scoprono che nella lista di coloro che riceveranno l’indulto c’è anche il nome di Cayetana. Intanto, i due poliziotti promettono a Teresa che continueranno le ricerche della Sotelo Ruz, che risulta ancora scomparsa. San Emeterio annuncia alla stampa che la vedova di German è tra i graziati per indurre la dark lady a tornare ad Acacias. Con l’aiuto di Fabiana, Teresa e Fernando riescono a trovare Cayetana sulla tomba di Carlota, il giorno in cui ricorre il compleanno di quest’ultima. La Sotelo Ruz rivela ai due di essere tornata in sé durante questi ultimi giorni. In seguito, Mauro afferma alla Sierra che secondo lui Cayetana ha mentito e che è sempre stata lucida. Ursula cerca un’alleanza alla dark lady, quest’ultima però vuole prima una dimostrazione di lealtà. La governante dovrà uccidere suor Ascension. La donna così rapisce la monaca con l’aiuto di Elena. Mauro dice addio a Teresa, a cui augura tanta felicità con Fernando. Questa volta la Sierra sembra credere alle parole dell’ispettore, che le consiglia di stare attenta a Cayetana. Intanto, Ursula uccide la suora di fronte agli occhi di Elena.

Una Vita anticipazioni: il duello di Arturo e Liberto

Liberto confessa a Rosina che l’uomo di cui Elvira è innamorata è Simon. Proprio questo è il motivo per cui è costretto a duellare con Arturo, a cui non può assolutamente rivelare questa verità. I due, però, rivelano questo segreto a Susana, la quale tenta di convincere il Valverde a evitare il duello con il nipote. Ma il colonnello reagisce male e la mette alla porta. Anche Elvira cerca di dissuadere Arturo, ma invano. Nel frattempo, Simon vorrebbe confessare all’uomo il suo amore per la figlia. Liberto, però, lo convince a evitare questo errore, per paura che possa ucciderlo. Il nipote di Susana si ritrova così a duellare con Arturo. Quando ormai il duello sta giungendo al termine arriva Elvira, la quale cerca di fermare tutto rivelando una parte della verità. La giovane confessa che Liberto si è finto pretendente per aiutarla a liberarsi delle sue pressioni. A questo punto, il nipote di Susana getta la pistola, ma il Valverde spara. Fortunatamente Liberto è sano e salvo e in sartoria festeggia con Rosina e la zia. Infatti, il colonnello spara in aria e poi torna a casa con Elvira.

Anticipazioni Una Vita: ad Acacias arriva Consuelo, Felipe senza casa

Huertas decide di allontanarsi da Felipe. Ma mentre i due stanno parlando arriva a casa Consuelo, la madre di Celia. La donna rivela all’avvocato che la moglie ha intenzione di annullare il loro matrimonio e gli chiede di lasciare la casa che è di sua proprietà. Nonostante ciò, Felipe riceve una bella notizia: Pablo ha ottenuto l’indulto. L’avvocato rivela quanto scoperto a Casilda e Martin. Felipe chiede poi aiuto a Teresa per evitare che Consuelo annulli il suo matrimonio. Ma la suocera gli consegna una lettera scritta dal tribunale ecclesiastico.