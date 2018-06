Una Vita anticipazioni dal 18 al 22 giugno: Pablo torna, la morte di Mauro

Anticipazione Una Vita prossima settimana: il ritorno di Pablo ad Acacias, Mauro dichiarato morto

Le anticipazioni di Una Vita che riguardano le puntate della prossima settimana rivelano che Rosina e Liberto stanno per partire per il Marocco ed ecco che fa il suo ritorno Pablo. Il giovane, però, torna senza la moglie e rivela alla suocera di non aver più visto Leonor dal giorno in cui hanno lasciato Acacias. La moglie di Liberto è disperata e se la prende duramente con il genero. Il figlio di Guadalupe racconta di aver atteso la giovane scrittrice a Malaga e di averla anche cercata in Marocco, senza ottenere risultati. Rosina non riesce a non essere furiosa con Pablo, poiché è convinta che lui avrebbe dovuto prendersi cura di Leonor. Elena riesce a tendere una trappola a Mauro. Il nuovo commissario di Acacias 38 viene legato ai binari del treno e lasciato lì al suo destino. Intanto, Cayetana convince Teresa a continuare a vivere a casa sua anche dopo aver sposato Fernando. Felipe e Del Valle si recano sul posto dove è stato trovato un cadavere irriconoscibile. Vicino al corpo i due trovano la carta d’identità di Mauro. L’avvocato, a questo punto, è costretto a rivelare a Teresa che San Emeterio è morto.

Una Vita anticipazioni: Felipe e Teresa distrutti per la morte di Mauro, la tristezza di Celia

Le indagini della polizia si concludono con un risultato inverosimile: Mauro si è suicidato. La Sierra si sente in colpa per quanto accaduto al suo amato, mentre Fernando si dimostra comprensivo nei suoi confronti, lasciandole tempo per elaborare questo lutto. Cayetana inizia a essere gelosa nel vedere Fabiana consolare Teresa. Quest’ultima, nonostante sia distrutta per la morte di Mauro, chiede a Fernando di non annullare il loro matrimonio. Celia porta avanti i suoi affari delle tinture per capelli e per farsi pubblicità si tinge lei stessa i capelli di rosso. La donna decide, nel frattempo, di stare accanto a Felipe, triste per la morte del suo amico Mauro. Consuelo, però, teme che la figlia possa tornare insieme all’avvocato e così cerca di accelerare i tempi delle pratiche dell’annullamento. Celia, intanto, festeggia per la sua nuova attività con Trini e Consuelo. Ma la donna non riesce a non pensare alla lettera del vescovado che fissa la data dell’annullamento delle nozze con Felipe.

Anticipazioni Una Vita: Susana scopre la relazione tra Elvira e Simon

Susana inizia a sospettare che Elvira abbia un amore segreto. La giovane Valverde continua a ingannare il padre, convincendolo a farla andare dalla zia moribonda accompagnata da Simon. La sarta comprende quanto sta accadendo tra i due e tenta di intimidire il maggiordomo. La donna ha la conferma quando vede Simon ed Elvira in atteggiamenti amorosi.