Una Vita anticipazioni dal 16 al 21 Aprile 2018: Fabiana scopre Cayetana

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Fabiana scopre l’inganno di Cayetana

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita ci saranno grandi risvolti per la trama della soap opera spagnola. Fabiana inizia ad avere alcuni dubbi sulla momentanea perdita di ragione di sua figlia Cayetana. La dolce domestica si avvicina pian piano alla verità. La donna comprende infatti che la persona con cui si incontra ogni tanto l’algida bionda non è altri che Sara. Successivamente, la più anziana delle cameriere di Acacias 38 vede la sua amata lasciare un misterioso oggetto dietro la statua della vergine del quartiere. Subito dopo si accorge che a recuperarlo arriva proprio Zenon. Quest’ultimo è infatti ricercato dalla polizia, in particolar modo da Mauro. San Emeterio chiarisce a Sara di non volere alcun tipo di relazione con lei e le chiede anche di aiutarlo a incastrare proprio Zenon.

Una Vita anticipazioni: Teresa si allontana da Mauro

Nel frattempo, Sara comunica a Teresa di stare insieme a Mauro da quando si è risvegliato dopo l’incidente. La dolce Sierra resta senza parole e non riesce a comprendere il motivo per cui il suo amato l’abbia presa in giro. La maestra di Acacias 38 decide così di proseguire la sua frequentazione con Fernando. Zenon viene catturato e Mauro scopre che era proprio il suo rivale in amore Fernando a dare ordini al malvivente. Il poliziotto incontra così il suo nemico e gli tira un pugno. Nel vedere tale gesto, Teresa allontana da sé il poliziotto. A quanto pare, si mettono molto male le cose per San Emeterio.

Anticipazioni Una Vita: Celia bacia Cruz

Celia sta aiutando Cruz ha trovare dei documenti di identità falsi. Proprio quando è arrivato il momento di pagare l’uomo che le ha procurato il tutto, Felipe sequestra a sua moglie tutto il denaro. A quanto pare, l’avvocato inizia a capire che sua moglie gli sta nascondendo qualcosa. Cruz entra in casa della donna di nascosto e le dichiara tutto il suo amore. I due si baciano e vengono scoperti da Trini. Quest’ultima si rifiuta di aiutare la sua amica.