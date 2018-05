Una Vita anticipazioni dal 14 al 19 maggio: Cayetana scompare

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Cayetana scompare e rapisce Ursula

Nelle prossime puntate di Una Vita, Teresa non sa più se credere a Cayetana. Quest’ultima, intanto, ingaggia Elena per rapire Ursula. La dark lady di Acacias 38 vuole far pagare alla vecchia istitutrice tutto il male che le ha fatto. La vedova di German vuole uccidere la Dicenta, nonostante quest’ultima cerchi di evitare la morte. Mauro si reca a casa di Cayetana per metterla in arresto, ma non la trova. Proprio nell’abitazione della Sotelo Ruz, l’ispettore ha un forte confronto con Teresa. Dopo di che, corre a chiedere notizie sia della dark lady che di Ursula a Susana, la quale cerca di girarci intorno. Proprio la sarta, poco dopo si trova davanti la Dicenta, malconcia. La vecchia istitutrice appare con il volto tumefatto e rivela a Susana la storia di un fantomatico riccone che si è invaghito di lei. Dopo aver ricevuto un rifiuto da parte sua, ha iniziato a darle la caccia. La sarta si beve questo racconto e promette di aiutarla. Nel frattempo, nessuno riesce ancoa a trovare Cayetana. La polizia trova la sua borsetta in una zona malfamata. Pertanto, si pensa al peggio. Del Valle riceve la lista dei condannati, a cui è stato concesso un indulto parziale. Qui compare anche il nome di Cayetana.

Una Vita anticipazioni: Arturo sfida Liberto a duello

Rosina riceve una comunicazione importante dal tribunale riguardante Pablo. Il giovane sarà processato in contumacia. La vedova Hidalgo è disperata e si sfoga con Liberto. I due finiscono per baciarsi. Il bacio viene, però, visto da Arturo che non reagisce molto bene. Il colonnello, infatti, sfida il nipote di Susana a un duello all’ultimo sangue. Intanto, Felipe cerca di far rinviare il processo a Pablo, senza però ottenere un risultato positivo. Così, il marito di Leonor viene condannato a morte. Simon affronta il Valverde per mettere in salvo Liberto. Ma non riesce nell’intento. Anche Rosina ed Elvira tentano di dissuadere Arturo, ma quest’ultimo non cede. Liberto rivela a Rosina di non poter dire la verità ad Arturo poiché l’uomo che Elvira ama è Simon.

Anticipazioni Una Vita: Susana rifiuta Simon, Teresa trova Cayetana

Simon tenta di convincere Susana che lei è sua madre. La sarta lo caccia nuovamente via. Quando esce dalla sartoria, il maggiordomo Huertas decide di allontanarsi da Felipe. Mauro rivela alla stampa che Cayetana ha ricevuto l’indulto, proprio per spingerla a ricomparire. Intanto, arriva ad Acacias Consuelo, la mamma di Celia. Teresa e Fernando trovano la Sotelo Ruz sulla tomba di Carlota, il giorno del compleanno della piccola.