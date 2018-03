Una Vita anticipazioni: Celia sceglie Cruz, Huertas ci riprova con Felipe

Anticipazione Una Vita: Celia si avvicina a Cruz, Felipe messo da parte

Nelle prossime puntate di Una Vita Celia sceglie di allontanarsi da Felipe e di stare vicino a Cruz e Coque. L’avvocato non immagina che la moglie sta vivendo una forte attrazione per il giovane ladro e continua a cercare un modo per riconquistare il suo cuore. Eppure ormai la dolce Celia sembra aver preso una scelta. La donna appare disposta a tutto pur di aiutare i suoi nuovi amici. Ma ecco che con Cruz nasce qualcosa di più. Infatti, il pubblico la vedrà finalmente sorridere, solo a fianco di Cruz. Quest’ultimo, però, rischia di essere arrestato. Suo padre Julio ha deciso di fare i nomi dei suoi due figli, per ricevere uno sconto di pena. Celia lo scopre all’interno del commissariato, attraverso Mauro e Felipe. Pertanto, la donna corre subito dal giovane per avvisarlo. I due fratelli devono, infatti, fuggire per salvarsi.

Anticipazioni Una Vita: Celia irriconoscibile, Cruz e Coque rischiano il carcere

Cruz e Coque stanno per essere arrestati, la polizia sa di loro e inizia nella ricerca. Celia non può di certo permettere questo arresto. Non appena appresa la notizia, la moglie di Felipe corre dai due rapinatori, protagonisti del famoso furto avvenuto in casa Valverde. La scopo di Celia è quello di dare loro la possibilità di fuggire dalla polizia. Un gesto che non confida a nessuno, neanche a Trini. Quest’ultima, in realtà, si rivela una persona di grande aiuto anche in questa circostanza. Infatti, è proprio lei a coprire la sua amica durante gli incontri con Cruz, sebbene non conosca i suoi piani. Questa situazione porta Celia inevitabilmente vicina ad un bivio: il suo matrimonio o la vita di Cruz?

Una Vita anticipazioni: Celia innamorata di Cruz, Huertas ci riprova con Felipe

Celia si avvicina sempre di più a Cruz. I due provano una vera attrazione, ma sembrerebbe anche un grande amore. La donna ormai si è accorta di essere stata per anni vittima dei continui tradimenti del marito e ora non ha più intenzione di mettere da parte se stessa. Sceglie così Cruz, lasciando Felipe. Quest’ultimo ovviamente non sa cosa stia realmente accadendo tra la moglie e il giovane ladro. Intanto, ad approfittare della situazione ci pensa ancora Huertas. La domestica non ha dimenticato Felipe. Ma ormai l’avvocato non prova alcun tipo di sentimento nei suoi confronti. Da qui accade qualcosa di veramente inaspettato, visto che Celia cerca addirittura il divorzio da Felipe.