Un posto al sole, infarto per Lucio Allocca: Otello operato d’urgenza

Otello di Un posto al sole sta male: infarto per l’attore Lucio Allocca che è stato subito operato Napoli

Lucio Allocca, l’attore di Un posto al sole, è stato colpito da infarto nella notte tra sabato 2 giugno e domenica 3 giugno. L’interprete di Otello si è sentito male nella propria abitazione al Vomero intorno alle 4.30 ed è stato subito soccorso dal 118 che lo ha trasportato al Cardarelli. Come fa sapere Napoli Today, Allocca è stato operato d’urgenza. In particolare è stato sottoposto ad un’angioplastica fino alle 7.30 del mattino. Ora Lucio è fuori pericolo ma resta comunque sotto osservazione. Al momento Allocca non ha rilasciato dichiarazioni: sicuramente lo farà nei prossimi giorni per tranquillizzare tutti i fan della soap opera di Rai Tre. Lucio Allocca ha 74 anni e indossa i panni del vigile Otello in Un posto al sole dal 2002. Oltre alla tv, l’attore ha lavorato per tanti anni in teatro.