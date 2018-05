Un passo dal Cielo 5 si farà: le riprese sono iniziate

Un passo dal Cielo 5 si farà: la conferma arriva con l’inizio delle riprese

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Un passo dal Cielo 5. A dare conferma ci pensa la pagina Facebook della fiction Rai, la quale ha rivelato che proprio oggi questa attesa notizia sulla quinta stagione. I telespettatori non vedevano l’ora di conoscere le prime indiscrezioni sulle nuove puntate. Ancora non sappiamo quali saranno le novità per il pubblico, che segue da anni con passione questa fiction. Già attraverso un’intervista per Sorrisi, Daniele Liotti aveva rivelato che le riprese della quinta stagione sarebbero iniziate nel mese di maggio. Dalle prime anticipazioni sappiamo che il cast resterà lo stesso della scorsa stagione. A vestire i panni del protagonista ci penserà ancora Liotti. Stiamo parlando di Francesco Neri, nuovo capo della guardia forestale di San Candido, il quale ha preso il posto di Terence Hill. È, dunque, certa l’assenza di quest’ultimo, ancora impegnato con Don Matteo. Lo scorso anno, la fiction è riuscita a ottenere ottimo risultati, con una media di ben 6 milioni di telespettatori a puntata.

Un passo dal Cielo 5, cosa succederà? Il finale della quarta stagione ha lasciato molte porte aperte

“Siccome è lunedì volevamo darvi una bella notizia. #UnPassoDalCielo5”. Così, la pagina ufficiale Facebook della nota fiction Rai ha confermato l’inizio delle riprese della quinta stagione. Il finale della quarta stagione ha lasciato diverse porte aperte, soprattutto per il protagonista Francesco. Infatti, sappiamo che Neri dovrà trovare la forza per superare la morte della moglie Livia. Ora sarà pronto ad avere una storia con Emma? Molti telespettatori vorrebbero vederli formare una coppia, attraverso una nuova e appassionante storia d’amore. Invece, l’attore Enrico Ianniello tornerà nelle vesti del Commissario Nappi? Questo dettaglio è ancora incerto. Sicuramente, perà, il pubblico Rai non riuscirebbe a fare a meno di questo personaggio.

Un passo dal Cielo quinta stagione: i telespettatori attendono con ansia le nuove puntate

Dopo il grande successo della quarta stagione, la fiction è quasi pronta a tornare sul piccolo schermo. Ancora i telespettatori dovranno attendere un po’ di mesi, affinché le riprese volgano al termine. Intanto, non ci resta che attendere le prime anticipazioni della nuova stagione.