UeD oggi, Ursula furiosa con Tina: “Tu non sei l’esempio migliore di donna”

Uomini e Donne oggi: Sossio e Ursula accusati in studio, la dama furiosa con Tina e Gianni

Sossio e Ursula a Uomini e Donne sono ancora al centro dell’attenzione durante la puntata del Trono Over. Tina Cipollari e Gianni Sperti non credono alla sincerità dei due. Scendendo nei dettagli, gli opinionisti sono convinti del fatto che Sossio e Ursula siano già una coppia fuori dagli studi. Secondo loro, si sono messi d’accordo per continuare a restare nel programma, sebbene il loro sentimento sia già confermato. A questo punto, Tina e Gianni chiedono a entrambi di consegnare i loro rispettivi cellulari. Ma tutti e due rifiutano e spiegano di non voler rivelare le loro conversazioni. Scoppia il caso in studio. Francesca della redazione interviene in puntata e annuncia di aver ascoltato audio e letto messaggio inviati da Ursula. I toni si accendono in studio e Ursula si alza dalla sua sedia per urlare contro Tina. La dama non accetta di essere accusata così dai due opinionisti.

Dopo aver affermato di voler chiudere con Sossio, Ursula tiene un atteggiamento che riesce a riaccendere i dubbi dei presenti in studio. I due ballano guardandosi in modo complice. In particolare, la dama assume un comportamento provocatorio. A seguito di questo ballo gli animi si sono scaldati. “Mi hai rotto”, urla Ursula contro Tina. Nel frattempo, quest’ultima dichiara che questo è tutto business. “Gianni non mi fare incavolare anche tu”, la dama si lascia andare parecchio durante la discussione. Intanto, la Cipollari ci tiene anche ad annunciare di aver visto Ursula e Sossio scendere dalla stessa macchina come una coppia. I due, anche in questo caso, negano tutto.

Uomini e Donne: Ursula non si trattiene e urla contro Tina e Gianni

Sossio e Ursula continuano a non convincere i presenti in studio. La dama non riesce a contenere il suo nervosismo nel vedere i due opinionisti accanirsi contro di loro. “Tu non sei nessuno. Della vostra opinione me ne sbatto”, replica ancora a Gianni. Quest’ultimo alza pure i toni dopo ciò e chiede alla dama di essere sincera con il pubblico. “Tu non avrai mai il mio telefonino”, urla dall’altra parte Sossio. In studio si accende un vero e proprio caos. Ed ecco che Ursula colpisce ancora Tina: “Tu non sei l’esempio migliore di donna”. La Cipollari inaspettatamente non si scompone più di tanto ma continua a confermare i suoi dubbi.