UeD oggi, Sossio sorprende tutti con l’importante gesto per Ursula

Uomini e Donne oggi: Sossio dà l’esclusiva a Ursula

Sossio ha finalmente preso una scelta a Uomini e Donne e l’ha svelata con molta suspance in studio. L’Aruta ha deciso di dare l’esclusiva a Ursula, la quale da tempo chiede al cavaliere di lasciar perdere le altre dame. Dopo un discorso molto lungo, Sossio ha rivelato le sue intenzioni. L’Aruta ha dichiarato di aver scelto di prendersi qualche giorno di pausa, durante la quale non ha sentito e visto sia Ursula che Nevila. Gianni Sperti fa comprendere che nessuno sta capendo qual è il senso del suo lungo discorso. Dopo diversi minuti, Sossio annuncia di aver preso una decisione importante. La dama ha finalmente la possibilità di avere il cavaliere tutto per sé. Nevila resta male di fronte alla scelta dell’Aruta, ma se ne fa una ragione. Intanto, però, Ursula aveva chiamato al centro dello studio anche Enrico, con cui sta approfondendo una conoscenza. Sossio esce fuori e prende un regalo per la dama: una maglietta con scritta una dichiarazione.

“Non sono innamorato, ma ci sto lavorando”, ha scritto Sossio su una maglia bianca. Il cavaliere consegna il regalo alla dama che non sembra prendere molto bene la situazione. Infatti, continua a chiedere all’Aruta cosa prova per lei. L’uomo ribadisce che Ursula gli piace molto e per questo ha preso questa decisione. Ma alla dama non basta questa dichiarazione, vorrebbe sapere i suoi sentimenti. La donna fa intendere, a questo punto, che a lei non piace solo Sossio, ma anche Enrico. L’Aruta resta male di fronte alle parole della dama, temendo di perderla. Sembra proprio che Ursula non sia disposta a dare anche lei l’esclusiva, eppure alla fine la donna fa una sorpresa a Sossio.

Uomini e Donne: Sossio e Ursula felici, il cavaliere si commuove

Sossio crede che Ursula stia per dichiarare di voler continuare la sua conoscenza con Enrico. Ma la dama con un sorriso sorprende tutti rivelando di provare qualche sentimento per l’Aruta e, dunque, gli dà l’esclusiva. I due si abbracciano e parte la musica. Il cavaliere appare felicissimo, tanto che durante il ballo ha le lacrime agli occhi. Dopo le varie polemiche nate su di loro, Sossio decide di rendere contenta la sua dama.