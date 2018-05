UeD oggi, Sossio e lo scontro con Enrico: l’Aruta geloso di Ursula

Uomini e Donne oggi: Sossio si scontra con Enrico e mostra la sua gelosia per Ursula

A Uomini e Donne Ursula ha rivelato che Sossio è un tipo troppo geloso. Il cavaliere la chiama molto spesso durante la giornata. Quando sa che la dama esce inizia a fare videochiamate in continuazione. Una situazione davvero inaspettata, visto l’atteggiamento dell’Aruta durante questa conoscenza. Sono diverse le discussioni che li hanno resi protagonisti di questa stagione del trono over. In particolare, Ursula ha sempre chiesto a Sossio di avere l’esclusiva. Finalmente, la scorsa puntata, dopo un lungo discorso l’Aruta ha ufficialmente dichiarato di voler accontentare la dama, pur di non perderla. Il loro rapporto così forte e complice da sempre desta sospetti in studio, in particolare in Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sossio ha sempre dichiarato che Ursula è davvero molto gelosa e questa volta la dama ha scelto di svelare finalmente la verità. In realtà, è l’Aruta quello più geloso tra i due. A dimostrarlo ci ha pensato lo stesso cavaliere, il quale ha chiesto apertamente a Enrico di non chiamare più Ursula.

La dama, ricordiamo, ha dovuto chiudere con l’uomo e dare anche lei l’esclusiva a Sossio. Dopo la scorsa puntata, Ursula ha chiarito con Enrico, il quale le ha chiesto di chiamarlo, qualora dovesse finire la sua storia con Sossio. Questa richiesta non è stata presa bene dall’Aruta, il quale ha chiesto al rivale di farsi da parte. Ursula, però, ha tentato di difendere Enrico, facendo comprendere che tra loro c’è affetto. La dama ha ammesso di avvertire un senso di protezione quando parla con il cavaliere. Sossio si è dimostrato, a questo punto, sempre più geloso. In studio è scoppiata una breve discussione tra i due uomini. Enrico ha dichiarato: “Io se voglio chiamarla la chiamo mille volte al giorno”. Da questa affermazione, Sossio ha percepito che il cavaliere vorrebbe mettergli i bastoni tra le ruote con Ursula.

Uomini e Donne: Sossio troppo geloso di Ursula

I telespettatori non avevano mai visto Sossio così geloso. I racconti di Ursula sulla gelosia del cavaliere hanno strappato il sorriso un po’ a tutti. La dama ha consigliato all’Aruta di non avere paura a dichiarare i suoi sentimenti per lei. Il cavaliere, però, ha continuato a negare la sua gelosia. La puntata si è conclusa con un loro abbraccio.