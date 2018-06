UeD oggi, arriva la pace tra Tina e Gemma: il forte gesto della Cipollari

Uomini e Donne oggi: Tina Cipollari e Gemma Galgani ballano e si abbracciano in studio

A Uomini e Donne sembra essere arrivata la pace tra Tina e Gemma. In particolare, a fare un passo avanti ci pensa la Cipollari. Le due iniziano a ballare insieme tra una risata e l’altra. Nessuno si sarebbe mai asepttato di vederle unite in un ballo. Eppure da Maria De Filippi qualunque cosa può accadere, abbiamo imparato, e questa è una grande dimostrazione. Una volta spenta la musica, Gianni Sperti subito fa notare quanto accaduto. Tina ci tiene a rivelare di essere stata lei a chiedere a Gemma di ballare insieme. La Cipollari fa notare che entrambe sono state abbandonate e ora sono tutte e due sole. “Anche io ho un cuore”, dichiara Tina. La nota opinionista afferma di aver visto sola la Galgani e di essersi dispiaciuta. Sia lei che Gemma non sapevano con chi ballare e così la Cipollari ha scelto di fare il primo passo. Una grande svolta nello studio del Trono Over, poiché da sempre le due si sono combattute.

Fino a qualche ora prima, Gemma e Tina discutevano per alcuni comportamenti della prima. Eppure la Cipollari mostra, con questo gesto, di essere comunque una persona sensibile. Sono diverse le puntate in cui entrambe sono state protagoniste di litigi molto accesi. Subito dopo il ballo, Tina accetta di ballare ancora con Gemma con un’altra base. Maria De Filippi fa danzare la Cipollari e la Galgani sulle note della canzone “Siamo donne” di Sabrina Salerno & Jo Squillo. Sempre con sintonia e complicità le due rivali si lasciano andare.

Uomini e Donne, Tina segna la pace con Gemma: le sue parole speciali

Tina chiama in pista anche le altre dame del programma. La Cipollari augura tanta felicità a Gemma per questa estate. Non solo la nota opinionista spera di vedere la Galgani tornare in studio a settembre con un uomo che la ama. Parole speciali quelle della Cipollari, che non ha mai riservato dolcezza a Gemma, neanche quando quest’ultima si lasciava andare a lunghi pianti. Dopo la fine della sua storia d’amore con Marco, cosa farà la Galgani? Cercherà di riconquistarlo?