UeD news, Sara invia un messaggio alle donne e commuove tutti

Uomini e Donne news, Sara Affi Fella commuove tutti con un video dedicato a se stessa e alle donne

Sara Affi Fella commuove tutti a Uomini e Donne. La tronista dichiara, attraverso un video, di essere finalmente pronta a fare la sua scelta. Le sue parole hanno strappato qualche lacrima un po’ a tutti. La giovane, nel filmato, ha scelto di mandare un messaggio a tutte le donne. Dopo la sua esperienza a Temptation Island e dopo la fine della sua lunga storia con Nicola Panico, Sara è riuscita a ritrovare se stessa. La Affi Fella ha ammesso che sia da Lorenzo che da Luigi è riuscita a imparare qualcosa. Quello che ancora non ha appreso, spera di poterlo avere un giorno con la persona che sceglierà. In questo modo, Sara annuncia che in questi giorni lei farà una scelta. La tronista, dopo il filmato, si lascia andare a un lungo pianto tra le braccia di Maria De Filippi, a cui ora dice grazie per tutte le opportunità che le ha dato. Questa esperienza sembra essere arrivata al termine e anche la Affi Fella farà la sua scelta attraverso un breve soggiorno in villa.

Non si sa ancora chi tra Luigi e Lorenzo riuscirà ad avere la meglio. Uno tra i due avrà la possibilità di uscire dal programma insieme a Sara. Intanto, la Affi Fella dichiara a cuore aperto: “Questa è una Sara che mi piace”. Così, la tronista dichiara di essere finalmente in pace con se stessa, dopo aver vissuto vari momenti di sconforto. Proprio in questo caso, cita la sua passata relazione con Nicola. La tronista ammette di non avere voglia di parlare di questa storia in studio. Ma ci tiene a rivelare che grazie a tutte queste esperienze è riuscita finalmente a ritrovare se stessa.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella pronta a scegliere con chi uscire dal programma

L’emozione in studio di fronte alle parole di Sara Affi Fella si percepisce. Tutti apprezzano il discorso fatto dalla tronista per tutte le donne. Non si può di certo non notare la commozione di Giulia De Lellis. Ora lei sta affrontando la fine della sua storia d’amore con Andrea Damante e sicuramente questo discorso l’ha particolarmente toccata. Intanto, sappiamo che Sara farà la sua scelta passando un giorno e una notte in villa insieme a Luigi e Lorenzo.