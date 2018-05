UeD news: Ida e Riccardo lasciano il programma, l’abbraccio con Sossio

Uomini e Donne news: Ida e Riccardo lasciano insieme il programma

Ida e Riccardo lasciano insieme Uomini e Donne. Finalmente la coppia ha deciso di iniziare a frequentarsi fuori dal programma, facendo le cose sul serio. Durante la puntata del Trono Over del 9 maggio, i due hanno spiegato di stare bene insieme ma di avere ancora dei problemi. Infatti, Riccardo ha più volte sottolineato di sentirsi bloccato da alcuni passati atteggiamenti di Ida, legati a Sossio e ad altri cavalieri. Una dama chiede, a questo punto, perché si ostinano ad andare avanti se non trovano il punto che riesce a unirli. Ida ammette di sapere ciò che vuole, ma insieme stanno bene due giorni e tre male. Riccardo ci tiene, però, a sottolineare che lui non le ha mai chiuso la porta in faccia. Ed ecco che dopo un forte confronto in studio, Ida rivela di essere pronta a lasciare il programma insieme a Riccardo. Inaspettatamente il cavaliere si alza e inizia a baciarla. In questo modo, la coppia rivela di voler finalmente iniziare una relazione lontano dalle telecamere.

Ida e Riccardo sorprendono tutti e il pubblico non può fare a meno che esultare. Dopo mesi di tira e molla continui, i presenti in studio sono tutti felici nel vedere la dama ricevere finalmente una risposta positiva da parte del cavaliere. Gianni Sperti ammette di essere davvero felice per quanto è appena accaduto. Secondo l’opinionista “l’amore trionfa sempre”. Sappiamo bene che ha sempre sostenuto Ida, sebbene non sia mai stato convinto dell’interesse di Riccardo. Ma non si può fare a meno di essere contenti per la dama, che finalmente ha ottenuto ciò che da tempo desiderava. Maria De Filippi chiede alla coppia di fare un ultimo ballo prima dei saluti.

Uomini e Donne: Riccardo abbraccia Sossio e Angelo prima di lasciare

Ida e Riccardo continuano a baciarsi mentre ballano. L’amore si sente nell’aria e la dama mostra tutta la sua felicità. Intanto, Tina Cipollari fa una battuta rivelando che tra 10 giorni ritroveremo la coppia in studio. Impossibile non notare l’abbraccio tra Angelo e Riccardo. Inaspettatamente, quest’ultimo saluta il cavaliere con affetto. Infatti, sappiamo che sono stati spesso protagonisti di accesi scontri. Ed ecco che arriva anche l’abbraccio con Sossio. Il pubblico è contento di vederli riappacificarsi dopo le discussioni passate.