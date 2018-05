Trono Over, Marco lascia Gemma: interviene Giorgio

Uomini e Donne Trono Over: Marco lascia Gemma in lacrime e interviene Giorgio

È finita tra Gemma e Marco di Uomini e Donne? A quanto pare sì! A mettere la parola fine alla loro storia ci ha pensato il cavaliere, stanco di sentire il nome di Giorgio durante le loro conversazioni. La Galgani in lacrime ha ascoltato le spiegazioni dell’uomo, sebbene non fosse d’accordo con le sue affermazioni. Secondo Marco, il loro rispettivo carattere non permetterà mai a entrambi di essere felici insieme. Proprio per questo motivo, ha deciso di chiudere definitivamente con la dama, affermando che questa sarebbe stato per lui il loro ultimo confronto. Gemma, invece, è convinta di essere stata lealtà, sincera e di non aver fatto nulla di male. “Non ho fatto niente di nascosto”, ha dichiarato la Galgani. Quest’ultima ci ha tenuto a far capire a tutti che non si ottiene nulla con le imposizioni. Qualcosa dentro Marco pare sia cambiata. È lo stesso cavaliere che l’ha ammesso.

Non solo, l’uomo ha anche dichiarato che la colpa per quanto è accaduto tra loro è solo di Gemma, la quale non avrebbe dovuto accettare il confronto con Giorgio.“È l’ultima volta che ci vediamo, la nostra storia è finita per colpa tua”, ha dichiarato in studio il cavaliere. Quest’ultimo ha sottolineato che ultimamente Gemma gli ha fatto del male, con la sua freddezza. “Nel tuo cuore non ci sono io”, ha poi continuato Marco, convinto che la Galgani sia ancora innamorata di Giorgio. Secondo il cavaliere, la Galgani vuole sempre parlare del Manetti e questo lui non può sopportarlo. Inoltre, l’uomo ci ha tenuto anche a precisare che Gemma non è libera dentro di sé. “Io ti saluto e me ne vado”, ha rivelato infine Marco, che ha lasciato lo studio chiudendo questa storia.

Uomini e Donne: Giorgio sempre presente, Marco non ce la fa e lascia Gemma in lacrime

Marco ha così chiuso definitivamente la sua storia con Gemma. Il cavaliere ha preferito mettere la parola fine a questa conoscenza, poiché secondo lui nel cuore della dama ci sarebbe ancora Giorgio. Intanto, il Manetti ci ha tenuto a dire, ancora una volta, la sua, consigliando la dama a riprendersi Marco. Probabilmente Giorgio sarà sempre presente nella vita di Gemma. Il cavaliere ha anche scelto di dare questo importante consiglio alla sua ex. La Galgani non ha potuto trattenere le lacrime e ha subito seguito il cavaliere dietro le quinte, ma ormai la situazione sembra irrecuperabile. Già la scorsa puntata Marco aveva dichiarato di voler chiudere con Gemma.