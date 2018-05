UeD anticipazioni: la scelta di Nilufar in onda mercoledì 16 maggio

Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Nilufar va in onda mercoledì 16 maggio

La scelta di Nilufar Addati a Uomini e Donne andrà in onda domani, mercoledì 16 maggio. I telespettatori vedranno subito chi tra Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari ha avuto l’opportunità di uscire dal programma insieme alla tronista. Il pubblico di Canale 5 non può che essere contento di questa decisione. Infatti, eravamo ormai tutti convinti del fatto che sarebbe andata in onda la prossima settimana. Nilufar registra la sua scelta proprio oggi. A quanto pare la tronista sembra già essere arrivata alla conclusione, visto che durante la puntata di oggi del trono classico è passata la scritta che indica l’anticipazione sulla messa in onda della scelta. Dunque, da questo si intuisce che la produzione sta già montando i vari passaggi che porteranno i telespettatori ad assistere alla conclusione del trono di Nilufar. Manca poco e finalmente vedremo i petali rossi scendere per una nuova coppia. La tronista è apparsa molto emozionata nel corso dell’ultima puntata.

Ha annunciato di essere pronta alla scelta attraverso un video, che ha commosso un po’ di persone in studio. Sara Affi Fella ha subito fatto il suo augurio alla Addati, sebbene in passato ci siano stati dei problemi tra loro. Le due troniste hanno sfruttato questa occasione proprio per confermare che è nata un’amicizia. Anche Tina Cipollari ci ha tenuto a spendere qualche parola. La nota opinionista ha dichiarato di essere contenta per entrambe le troniste. Infatti, secondo lei, sia Sara che Nilufar sono due bravissime ragazze che si sono sempre comportate bene nel programma. Ma chi sceglierà Nilufar? Ricordiamo che la Addati ha deciso di fare la sua scelta trascorrendo una notte e un giorno in una villa insieme ai due corteggiatori.

Uomini e Donne: chi sceglierà Nilufar Addati tra Giordano e Nicolò?

Chi sceglierà o ha già scelto Nilufar? Il pubblico è sicuramente dalla parte di Giordano. Sin dall’inizio il corteggiatore è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori. Tutti tifano per lui. Intanto, in studio sia Gianni Sperti che Tina preferiscono appoggiare Nicolò. Quest’ultimo si è mostrato sempre come un ragazzo molto tranquillo e riflessivo. Proprio questi dettagli non sono passati inosservati agli occhi dei due opinionisti. Nilufar ha avuto un percorso lineare con il Ferrari, mentre con Giordano ci sono stati sia alti che bassi.