UeD anticipazioni: Ida e Riccardo lasciano il programma insieme?

Uomini e Donne anticipazioni: Ida e Riccardo lasciano insieme il programma? Un bacio importante

Le anticipazioni di Uomini e Donne del Trono over vedono ancora protagoniste, secondo quanto dichiara la talpa di Isa e Chia, le vicende legate a Gemma, Giorgio, Ida, Riccardo e Sossio. Ieri si è registrata una nuova puntata, che prossimamente andrà in onda. In particolare, ad attirare l’attenzione ci avrebbero pensato Ida e Riccardo, che pare abbiano preso una scelta importante. La registrazione inizia con Gemma e Marco, che hanno trascorso due giorni a Cecina insieme. I due si sarebbero mostrati affiatati, tra abbracci e frasi dolcinate. Non appena la Galgani entra in studio, sia Gianni Sperti che Tina Cipollari vogliono subito sapere se hanno dormito insieme. In presenza di Marco, Gemma avrebbe rivelato di aver bisogno di tempo prima di lasciarsi andare con un uomo. Infatti, sembra che lui ci abbia provato e che lei l’abbia fermato. Tina sarebbe apparsa sorpresa di fronte a questa confessione e così avrebbe iniziato a lanciare offese, come sempre. La Galgani sarebbe rimasta ferma nella sua posizione, affermando che si concederà solo quando proverà un vero sentimento nei confronti di Marco. Quest’ultimo, intanto, pare abbia guardato Gemma come un uomo innamorato. Non può mancare lo spazio dedicato a Giorgio Manetti.

Si parla del bacio che il cavaliere si è scambiato con Gemma al Maurizio Costanzo Show. Anche in questo il pubblico avrebbe assistito a un botta e risposta che sarebbe durato un bel po’. Ancora una volta, i due si sarebbero rinfacciati alcuni comportamenti passati. C’è molta attesa di scoprire come sta procedendo tra Ida e Riccardo. La dama rivela che ci sono stati dei alti e bassi, mentre lui dichiara di essere infastidito dai messaggi che lei ha ricevuto da Angelo. Alla fine si comprende che si trattavano di messaggi amichevoli. Ida pare abbia annunciato che lascerebbe subito il programma insieme a Riccardo. Lui l’avrebbe guardata e poi si sarebbero baciati. Così sembra proprio che finalmente la coppia sia pronta a iniziare una relazione lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, la sfilata: Riccardo batte Sossio, Valter vince la gara

Si passa a Sossio e Ursula, che dietro le quinte hanno avuto un confronto, durante il quale il cavaliere le avrebbe chiesto se è innamorata di lui. La dama avrebbe negato, ma nessuno ci avrebbe creduto. In studio arrivano come ospiti Mauro e Lisa, che dopo un anno di fidanzamento hanno scelto di andare a vivere insieme. Durante la registrazione viene svolta anche la sfilata degli uomini. Inizia la sfida tra Sossio e Riccardo su un tema sportivo. La sfida viene vinta dal secondo. Dopo di che inizia il gioco, che ha come tema il mare. Vince Valter. Fanno anche sfilare Sossio, fuori gara. Il cavaliere fa un ballo dedicato a Tina.