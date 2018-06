Tutto può succedere 3 slitta: quando inizia, cast e anticipazioni

Quando inizia Tutto può succedere 3

Ufficialmente rinviata la partenza di Tutto può succedere 3. Dopo un primo annuncio che dava la prima puntata in onda lunedì 11 giugno 2018, la RAI ha comunicato ai telespettatori la nuova data di inizio della serie. Con una nota ufficiale, da Viale Mazzini fanno sapere che il primo appuntamento con la terza stagione della popolare fiction è slittato di una settimana. Il debutto, infatti, ci sarà lunedì 18 giugno 2018, a partire dalle ore 21.10 circa, in prima serata su Rai1. Sconosciuti per ora i motivi ufficiali del rinvio, anche se in queste ore si pensa ad un modo per evitare la finale di Amici, ragion per cui lunedì 11 giugno 2018 verrà trasmesso il film “Ricatto d’amore”. Salvo cambiamenti, la serie, prodotta da RaiFiction e Cattleya, avrà la durata di 8 puntate, in quanto 16 sono i nuovi episodi realizzati.

Tutto può succedere 3: cast

In attesa della prima puntata, è stato ufficializzato anche il cast di Tutto può succedere 3. Oltre alla novità di quest’anno, Giuseppe Zeno, arruolato nella fiction col ruolo dell’affascinante fotografo Francesco Di Giacomo, a recitare nella serie sono ancora una volta gli attori che hanno reso celebre Parenthood anche qui in Italia. Ci sono soprattutto Licia Maglietta e Giorgio Colangeli, interpreti rispettivamente dei personaggi di mamma Emma e papà Ettore Ferraro. Ma spazio è riservato anche a: Pietro Sermonti (sul set nei panni di Alessandro), Maya Sansa (Sara Ferraro), Ana Caterina Morariu (Giulia), Alessandro Tiberi (Carlo), Camilla Filippi (Cristina) e Fabio Ghidoni (Luca). Per il cast tecnico, invece, in regia ritroviamo Alessandro Casale (per le puntate 1,2,3 e 4) e Lucio Pellegrini (per le serate 5,6,7,8). Mentre la canzone che fa da sigla alla fiction è ancora una volta “Tutto può succedere”, di Paolo Buonvino e Giuliano Sangiorgi.

Le anticipazioni di Tutto può succedere 3

Per il resto, queste le anticipazioni di Tutto può succedere 3. Nei nuovi episodi della fiction RAI, i Ferraro si confronteranno con l’età adulta. Ognuno di loro sarà chiamato a fare i conti con scelte di vita e nuovi progetti per il futuro. A dare il “là” alla nuova serie sarà però un furto che vedrà protagonisti Emma ed Ettore e che porterà anche Cristina e Alessandro a non essere immuni da contraccolpi. Intanto, Sara deciderà di rinviare il trasferimento a casa di Marco e incrocerà sulla sua via il bel Francesco…