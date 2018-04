Tutto può Succedere 3: ecco quando andrà in onda la nuova stagione

By

Tutto può Succedere 3: la data di inizio della nuova stagione

Dopo tante ipotesi, sono proprio due attrici di Tutto può Succedere a svelarci la data in cui andrà in onda il primo episodio della terza stagione. Esther Elisha, Feven nella fiction e Camilla Filippi, che interpreta Cristina, si trovano a mangiare un gelato insieme (come possiamo vedere nelle Ig stories di Esther) quando rivelano la data di inizio di Tutto può Succedere 3. “Vi volevamo dire una cosa” dice Camilla Filippi nelle Ig stories di Esther Elisha. Le due attrici affermano insieme: “Con molto entusiasmo vi annunciamo che Tutto può Succedere uscirà…”. Dopo un attimo di suspance ecco la data: 14 Giugno 2018.

Tutto può Succedere 3: un nuovo personaggio interpretato da Giuseppe Zeno

Tutto può Succedere vanta un bellissimo cast. Tra gli attori ormai storici della fiction ricordiamo: Camilla Filippi, Pietro Sermonti, Ana Caterina Morariu, Benedetta Porcaroli, Matilda e Tobia De Angelis, Esther Elisha, Maya Sansa, Giorgio Colangeli, Alessandro Tiberi e tantissimi altri. Abbiamo però una novità, una new entry già nota agli appassionati di fiction italiane. Giuseppe Zeno farà, infatti, parte del cast di Tutto può Succedere 3. La notizia che si è diffusa sul web ha avuto dei riscontri positivi da parte dei fan dell’attore. Aspettiamo, dunque, la nuova stagione per vedere chi sarà e come sarà il suo personaggio.

Tutto può Succedere: cosa accadrà nella terza stagione?

Cosa accadrà nella nuova stagione di Tutto può Succedere? Il grande sogno di Ambra di diventare artista si realizzerà? Giulia si innamorerà di nuovo? E Federica e Stefano torneranno da Londra? Sono queste e molte altre le domande dei fan di Tutto può Succedere. La cosa certa è che ci saranno delle novità che stravolgeranno gli equilibri.