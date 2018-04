La tuta rosa di Alessandra Amoroso ad Amici 17: marca e prezzo

Amici 17 seconda puntata sabato 14 aprile 2018: di che marca è la tuta rosa di Alessandra Amoroso e quanto costa

Lo stile di Alessandra Amoroso continua a lasciare il segno ad Amici 17. Per la seconda puntata del Serale del talent show di Maria De Filippi, la cantante pugliese ha scelto un’altra creazione di Elisabetta Franchi. Una stilista che Sandrina apprezza molto, tanto da indossare i vestiti dell’emiliana durante il suo ultimo Vivere a colori tour ma pure per le recenti apparizioni televisive.

Alessandra Amoroso veste Elisabetta Franchi per Amici 17

Dopo la tuta nera della prima puntata, questa volta Alessandra ha optato per una tuta lunga e ampia, color rosa, con degli inserti in pizzo. In realtà non si tratta di una vera e propria tuta, bensì di un body abbinato a dei pantaloni della stessa tonalità. Il body in pizzo di Elisabetta Franchi costa 270 euro mentre il pantalone dello stesso marchio a vita alta costa 212 euro.

Il look indossato da Alessandra Amoroso ad Amici

L’outfit scelto da Alessandra Amoroso fa parte della collezione Primavera-Estate 2018 di Elisabetta Franchi ed è stato molto apprezzato dai fan dell’artista. Nelle ultime settimane altri personaggi popolari hanno scelto questo marchio, come Belen Rodriguez e Federica Panicucci.