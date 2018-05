Tu si che vales, Maria De Filippi punta Antonino Cannavacciuolo: lo chef potrebbe prendere il posto di Mara Venier

Il ritorno di Mara Venier in Rai ha liberato una poltrona molto ambita a Mediaset. Secondo il settimanale Chi, infatti, pare che la produzione di Tu si che vales si stia già guardando in torno per trovare un degno sostituto della Venier a Canale 5. Il giornale di Alfonso Signorini, inoltre, ha rivelato quelli che attualmente sarebbero le intenzioni di Maria De Filippi al riguardo. La moglie di Maurizio Costanzo, nello specifico, sembrerebbe aver messo gli occhi sullo chef Cannavacciuolo che, secondo lei, sarebbe perfetto per ricoprire il ruolo che fino a poco tempo fa era di Mara Venier.

Antonino Cannavacciuolo a Tu si che vales: il desiderio di Maria De Filippi

“Casting aperti per sostituire Mara Venier, che torna in Rai a Domenica In, come giudice popolare di Tu si che vales” è stato scritto nella rubrica Chicche si Gossip di Chi. Il più accreditato? “Lo chef Antonino Cannavacciuolo. Presenza gradita a Maria De Filippi, che lo ha voluto sia a C’è posta per te sia ad Amici”. Quella riportata dal giornale, come si può ben capire, è però solo un indiscrezione. Il diretto interessato, infatti, non ha né confermato né smentito quest’eventualità. Certo è che, se così fosse, il paragone tra lo chef e Mara Venier sarebbe inevitabile per il pubblico. Cannavacciuolo riuscirebbe ad essere all’altezza di chi lo ha preceduto?

Mara Venier, intanto, pare si stia impegnando tantissimo per rendere il suo ritorno a Domenica In perfetto. La conduttrice, a tal proposito, starebbe anche seguendo una dieta ferrea che le ha fatto perdere più di dieci chili nelle ultime settimane. Il motivo? Mettersi in forma prima del debutto.