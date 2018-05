Uomini e Donne, Ida e Riccardo di nuovo al Trono Over: news sulla storia e lite con Sossio Aruta

Oggi si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha invitato in studio Ida e Riccardo. I due sono usciti insieme dallo studio dopo moltissimi alti e bassi. Il cavaliere ha infatti rivelato i suoi sentimenti di fronte a tutto il pubblico dopo mesi di continui tira e molla. Quest’oggi la neo-coppia è tornata in trasmissione per raccontare al pubblico come sta andando la loro relazione d’amore. A differenza delle tante persone che erano convinte che i due non sarebbero durati molto, la Platano e Guarnieri hanno rivelato di essere molto felici insieme. Nonostante la distanza, che stanno cercando di accorciare, la coppia sta vivendo a pieno i proprio sentimenti.

Dopo aver parlato di sé e della sua bellissima storia d’amore con Riccardo, Ida non ha potuto fare a meno di rivolgersi a Sossio. L’ex dama del Trono Over lo ha accusato di aver parlato male di lei e di non essere una persona sincera. La donna è infatti convinta che la storia tra Aruta e Ursula non sia assolutamente vera. Sul blog de Il Vicolo delle News viene anche raccontato che l’ex calciatore si è chiesto per quale motivo la Platano parlasse di lui e non del suo fidanzato. Di fronte a tale atteggiamento, secondo la talpa presente in studio, anche Guarniari si è mostrato un po’ perplesso di fronte all’atteggiamento della sua amata.

Trono Over Uomini e Donne: Ida contro Sossio, la reazione di Riccardo

Ida non sembra essere assolutamente rimasta in buoni rapporti con Sossio. Nonostante ciò, Riccardo pare non abbia compreso il motivo per cui la sua donna se la sia tanto presa con Aruta. Per tagliare corte, l’ex cavaliere ha interrotto la lite tra i due e ha chiesto alla donna di ballare, per poi regalarle un bellissimo di mazzo di rose rosse.