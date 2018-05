Uomini e Donne Trono Over, Gemma e Giorgio sono tornati insieme: la storia è però segreta

Il settimanale Vero ha pubblicato delle clamorose indiscrezioni su Gemma e Giorgio di Uomini e Donne. Secondo quanto si legge sull’ultimo numero in edicola, i due protagonisti del Trono Over sarebbero tornati insieme. Ma, per non incappare nelle provocazioni di Tina Cipollari, avrebbero deciso di tenere la loro storia segreta. E Marco, il nuovo corteggiatore di Gemma? A quanto pare sarebbe tutta una farsa: da quando la Dama ha baciato Giorgio al Maurizio Costanzo Show, si è risvegliato quel sentimento che non è mai svanito del tutto. Dunque, stando a quello che scrive la rivista, la coppia si starebbe amando in gran segreto, pronta a rafforzare il sentimento prima di uscire ufficialmente allo scoperto.

“Chi conosce bene Manetti e la Galgani è pronto a giurare che i due avrebbero già deciso di andare a convivere. Da qualche settimana, infatti, Giorgio e Gemma sarebbero alle prese con un progetto importante: la scelta di una casa a Roma, città in cui è nata l’avventura televisiva che li vede protagonisti”, svela il settimanale Vero. Gemma è quindi pronta a lasciare Torino e il suo lavoro a teatro pur di star accanto al Gabbiano? Forse sì, visto che per i due ci sono tante opportunità lavorative all’orizzonte. Per Gem e George si parla di una partecipazione a Temptation Island Vip, la versione very important people del format, che andrà in onda su Canale 5 a settembre.

Gemma e Giorgio: prima Temptation Island Vip, poi una sitcom

Ma per Gemma Galgani e Giorgio Manetti ci sarebbe in ballo pure il progetto di una sitcom incentrata sulla loro vita, in stile Casa Vianello. Insomma, non resta che attendere conferme!