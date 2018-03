Trono Gay Uomini e Donne, Claudio e Mario: nuovo lavoro per la coppia

Uomini e Donne Trono Gay, Claudio Sona e Mario Serpa: innamorati verso il nuovo lavoro

Claudio e Mario sono tornati ad essere uniti come lo erano non appena lasciarono insieme lo studio del Trono Gay. Si amano follemente e sono riusciti a lasciarsi alle spalle tutti i malintesi. Ora, la coppia è tornata a viversi a pieno. Sona e Serpa stanno viaggiando molto in quest’ultimo periodo e proprio sulle pagine del nuovo magazine di Uomini e Donne scopriamo il motivo. A quanto pare, sembrano esserci grandi progetti di lavoro per l’ex tronista e la sua scelta. Sull’esclusivo settimanale dedicato agli ex e attuali protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi leggiamo cosa sta accadendo nella vita del giovane veronese e del suo simpatico fidanzato.

Claudio Sona rivela a gran voce di essere felice di aver potuto ritrovare la serenità al fianco di Mario. Insieme stanno cercando di pensare al futuro, anche se la loro priorità è quella di vivere giorno per giorno la loro grande storia d’amore. E mentre rivela che lui e il suo compagno hanno visioni diverse per quanto riguardo la possibilità di avere dei figli, l’ex tronista svela anche: “Oggi non facciamo progetti a lungo termine, ci godiamo il nostro amore giorno per giorno. Per ora va bene così.” Insomma, l’unica cosa importante adesso è il presente insieme e nient’altro. La cosa al momento certa riguardo il loro futuro è il lavoro che stanno per intraprendere. “Possiamo annunciarvi però che diventeremo dei ‘Travel Influencer’. Viaggiare è un’esperienza che unisce e non divide. In Oriente siamo entrati in contatto con un mondo fatto di amore e spiritualità.”

Claudio e Mario dopo il Trono Gay di Uomini e Donne: la vita insieme

Insomma, tutto va per il verso giusto. Sona e Serpa sono felici e in questo momento della loro vita non potrebbero chiedere di meglio. Intanto, l’ex tronista ha da poco ricevute delle speciali e inaspettate scuse pubbliche da qualcuno che lo criticò molto negli scorsi mesi.