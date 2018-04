Uomini e Donne, Nicolò Brigante: nuove esterne con Marta e Virginia nello stesso giorno

Nicolò Brigante aveva comunicato di essere quasi pronto a scegliere. Ad oggi, le cose sembrano essere cambiate. Il tronista di Uomini e Donne continua ad uscire in esterna sia con Marta che con Virginia, senza mai sbilanciarsi troppo. I telespettatori del Trono Classico non hanno la più pallida idea di chi sia la favorita. Il giovane sembra essersi affezionato allo stesso modo ad entrambe. Le ultime news ci rivelano che il finale tanto atteso potrebbe essere ancora molto lontano. Il blog Il Vicolo delle News ha ricevuto un’interessantissima ed esclusiva segnalazione. A quanto pare, Brigante ha portato fuori la Pasqualato e la Stablum nel corso della stessa giornata. Si è perciò organizzata una specie di ‘esterna doppia’.

Nicolò Brigante ha trascorso del tempo con Marta nella meravigliosa Civita di Bagnoregio, per poi incontrarsi con Virginia a Roma, più precisamente all’Isola Tiberina lungo il Tevere. Negli scatti pubblicati da Il Vicolo delle News, il tronista sembra essere molto vicino a tutte e due. Proprio nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico, Brigante è stato molto criticato dagli opinionisti della trasmissione. Il giovane è infatti andato a riprendersi la Pasqualato, facendola una romantica e commovente sorpresa. Secondo alcuni, soprattutto per Gianni, Nicolò non dovrebbe dare alla corteggiatrice così tante conferme perché non lo merita affatto. Insomma, le cose sembrano essere destinate ad andare per lunghe. Il pubblico continuare a preferire la Stablum, ma lui è ancora molto indeciso.

Nicolò Brigante, la scelta a Uomini e Donne : quando ci sarà?

Le due esterne registrate nel corso della stessa giornata sembrano indicare che la scelta è stata rimandata ancora per un po’. Il tronista ha forse bisogno di ancora un po’ più di tempo?!?! Il suo percorso non ha appassionato molti telespettatori, eppure in queste ultime settimane sembra abbia ricevuto sempre più consensi.