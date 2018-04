Oggi Uomini e Donne Trono Classico: perché Nilufar e Luigi hanno litigato

Volano stracci nello studio di Uomini e Donne. L’ultima puntata del Trono Classico – quella in onda su Canale 5 martedì 17 aprile 2018 – è stata caratterizzata da una forte lite tra Nilufar Addati e Luigi Mastroianni, il corteggiatore di Sara Affi Fella. Luigi è amico di Giordano, corteggiatore di Nilufar, che ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi dopo aver visto un bacio tra la napoletana e Nicolò Ferrari. Giordano ha reagito male all’ultima esterna tra Nilufar e Nicolò, tanto da negare alla tronista un chiarimento sia in camerino sia per telefono. L’ex corteggiatrice di Mattia Marciano non ha preso bene la scelta di Giordano e ha chiesto a Luigi di provare a fargli cambiare idea. Peccato, però, che Luigi sia andato su tutte le furie quando ha visto un altro bacio tra Nilufar e Nicolò.

“Non solo non lo chiamo, ma lo convinco anche a non venire”, ha minacciato Luigi Mastroianni. Una dichiarazione che ha mandato su tutte le furie Nilufar, che ha cominciato a sbraitare e a difendere la propria posizione. Mentre Gianni Sperti e Jack Vanore hanno preso le difese di Luigi e Giordano, Tina Cipollari e Maria De Filippi hanno preso le parti dell’italo-persiana. Nilufar ha poi attaccato Luigi e Giordano per la loro amicizia e il loro comportamento su Instagram, sempre in caccia – a detta della ragazza – di follower e consensi. “Io a casa a vedere le Storie di Giordano su Instagram mentre le mie amiche sono andate a ballare. E voi avete fatto gli stupidi nei video in discoteca”, ha tuonato Nilufar.

Uomini e Donne, il trono di Nilufar: il pubblico tifa Giordano

Al momento non è ancora chiaro se Giordano tornerà oppure no a Uomini e Donne. Intanto il pubblico si è schierato compatto dalla parte del ragazzo. La maggior parte dei telespettatori, infatti, tifa proprio per il corteggiatore romano. Come finirà?