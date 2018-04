Uomini e Donne Trono Classico: Emanuele Mauti rivela la verità sull’amicizia con Claudio D’Angelo

In queste ultime ore si è sentito parlare davvero molto di Emanuele Mauti e Claudio D’Angelo. I due ex di Uomini e Donne hanno iniziato a seguirsi sui social e tutto ciò ha destato la curiosità dei fan. In molti non hanno compreso il motivo per cui due ragazzi che hanno avuto a che fare con la stessa ragazza siano diventati improvvisamente amici. Dopo averne lette di tutti i colori, l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini ha spiegato ai suoi followers la sua versione dei fatti. Dietro ai gossip di questi giorni, c’è una verità ben più importante e anche interessante. A quanto pare, il bellissimo ragazzo di Latina e l’attuale fidanzato di Ginevra Pisani non hanno mai avuto da ridire niente di male l’uno sull’altro.

Attraverso alcune Instagram Story, Emanuele ci spiega cosa è realmente accaduto tra lui e Claudio D’Angelo. Ancora una volta, l’ex corteggiatore del Trono Classico ha dimostrato di non essere in grado di nascondersi dietro un dito e di voler sempre essere il più sincero possibile con chi lo segue con molto affetto. “La realtà dei fatti è che io e Claudio non siamo mai stati nemici. C’è sempre stato molto rispetto. […] Terminata la storia tra me e Sonia, lui rilasciò un’intervista nella quale gli venne chiesto cosa pensava di tutto ciò. Invece di farsi una grassa risata, di sguazzare in questa situazione, disse delle bellissime parole.” Di fronte alle dichiarazioni di D’Angelo, Mauti non poté fare a meno di inviare all’ex tronista un messaggio per poterlo ringraziare per ciò che aveva detto sul suo conto e sulla sua ex.

Mauti scrisse a D’Angelo: “Ciao Claudio, ci tenevo nel ringraziarti per ciò che hai scritto circa ciò che è avvenuto. Un Abbraccio. Ema.” L’ex tronista non impiegò molto tempo a rispondere, tant’è che nella conversazione pubblicata dall’ex corteggiatore leggiamo: “Ciao Emanuele, tra persone mature e serie è il minimo, non devi ringraziarmi. Per il resto con questo messaggio non fai che confermare l’ottima opinione che avevo di te, un abbraccio. Cla.” Successivamente, i due ragazzi si sono scambiati altri messaggi e Emanuele ha anche fatto i complimenti per la bellissima coppia che formano lui e Ginevra nonostante la differenza di età.