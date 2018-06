Tiziano Ferro, Emma e Ermal Meta contro il nuovo Ministro Fontana

Cosa ha detto il Ministro Fontana sui gay e le famiglie arcobaleno: le reazioni di Tiziano Ferro, Ermal Meta e Emma Marrone

Stanno facendo discutere parecchio le dichiarazioni del nuovo Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana. Dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare più di qualcuno, compresi i cantanti Tiziano Ferro, Ermal Meta e Emma Marrone. Quest’ultimi hanno difeso i gay e le famiglie arcobaleno sui rispettivi profili social, respingendo con veemenza il pensiero di Fontana. Ma cosa ha detto di preciso il Ministro del nuovo governo Conte? “Le famiglie gay? Non esistono per legge in questo momento. Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà”, ha detto l’onorevole leghista in un’intervista al Corriere della Sera.

La replica di Tiziano Ferro alle dichiarazioni di Fontana

Le dichiarazioni del Ministro Fontana hanno fatto arrabbiare parecchio Tiziano Ferro. Il cantante ha fatto coming out diversi anni fa e non ha mai nascosto il desiderio di voler diventare padre. In una storia di Instagram l’artista di Latina ha mostrato uno scatto dell’intervista a Fontana con la scritta: “Non voglio supporto. Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile”.

Qualche ora dopo è intervenuto sulla faccenda pure Ermal Meta, il vincitore del Festival di Sanremo 2018. Il giurato di Amici 17 ha fatto sapere su Facebook: “Rientro oggi e leggo di dichiarazioni da parte del ministro Fontana che in nome del suo essere cristiano dichiara invisibili le unioni arcobaleno. Ma davvero credete che al buon Dio interessi come raggiungete l’orgasmo? Non gli interessa nemmeno di cosa vi rende felici, ma che siate felici. E allora Siate persone felici, di questo c’è bisogno. Di persone felici. A qualsiasi costo. #altrochechiacchiere #altrocheindicisollevati”.

Emma Marrone sta dalla parte di Tiziano Ferro e Ermal Meta

Su quanto dichiarato da Lorenzo Fontana, ha voluto dire la sua pure Emma Marrone. Da sempre dalla parte dei gay, l’artista pugliese ha postato uno scatto realizzato durante una recente partecipazione al Gay Pride.

