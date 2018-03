Uomini e Donne, Tina Cipollari tronista dopo Kikò: i fan sognano ad occhi aperti

Tina Cipollari ha dato inizio alla sua nuova avventura televisiva. La storica opinionista di Uomini e Donne è infatti divenuta tronista. Ancora una volta, l’esuberante bionda torna a cercare l’amore all’interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Il matrimonio con Kikò appartiene ufficialmente al passato. I due si sono lasciati definitivamente e sono stato loro stessi a rivelarlo al mondo del gossip. Le voci riguardo ad una loro presunta separazione si rincorrevano da tempo e ora è arrivata l’ufficialità della notizia. La moglie di Maurizio Costanzo ha così deciso di dare alla Cipollari la possibilità di trovare un uomo che la possa fare innamorare.

Alla corte dell’opinionista sono arrivati uomini di tutte le età. Sui social, la Cipollari è stata soprannominata una vera e propria ‘Milf’. In ogni caso, i fan più romantici non hanno potuto fare a meno di sognare ad occhi aperti. I telespettatori hanno infatti rivelato qual è il loro più grande desiderio. A quanto pare, il pubblico di Uomini e Donne vorrebbe vedere Chicco Nalli scendere le scale del Trono Classico. Nonostante entrambi abbiano dichiarato che il loro matrimonio è definitivamente chiuso, c’è qualcuno che sta ancora incrociando le dita. Il ritorno di fiamma sarebbe senza dubbio uno dei più grandi colpi di scena mai visti prima nello studio di Maria De Filippi. In ogni caso, è quasi certo che il noto parrucchiere non arriverà mai in studio per la sua ex moglie.

Tina Cipollari tronista di Uomini e Donne: i fan sognano l’arrivo di Kikò

A quanto pare, tra Tina e Kikò non c’è più nulla da fare. I due hanno intrapreso ormai due diversi percorsi di vita. I giornali di gossip hanno inoltre annunciato che l’ex coppia continua a vivere nella stessa casa, ma senza alcun possibile ritorno di fiamma. Intanto, la prima puntata dedicata al trono della Cipollari ha fatto sì che il web si scatenasse nel vero senso della parola.