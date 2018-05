Tina Cipollari furiosa con Kikò per la nuova fidanzata? La verità al Trono Over

In che rapporti sono rimasti Tina Cipollari e il marito Kikò, Chicco Nalli? La Vamp ne parla al Trono Over di Uomini e Donne

Altro che liti e malumori: dopo il divorzio, il rapporto tra Tina Cipollari e Chicco Nalli è più che mai solido! Nel corso di una puntata del Trono Over di Uomini e Donne, la Vamp ha parlato per la prima volta della separazione dal marito. Una separazione avvenuta dopo 15 anni e in maniera serena. Tanto che Tina ha ammesso di essere grata all’uomo che le ha regalato tre splendidi figli, Mattias (14 anni), Francesco (12) e Gianluca (11). “Non potrei mai parlare male del padre dei mie figli, gli auguro ogni bene” ha dichiarato Tina. Che ha poi smentito i recenti gossip riportati dal settimanale Nuovo, che parlavano di una Cipollari furiosa per la nuova relazione amorosa di Kikò con l’attrice spagnola Myr Garrido.

Tina Cipollari non ha nulla contro la nuova fidanzata di Chicco Nalli

“Vedere l’ex marito avvinghiato sulla spiaggia di Sabaudia con un’altra avrebbe indispettito l’opinionista di Maria De Filippi”, si legge sull’ultimo numero della rivista diretta da Riccardo Signoretti. Ebbene, niente di più falso. Al Trono Over la Cipollari ha ribadito: “Il mio ex marito è una persona molto importante per me. Se lui domani si fidanza con un’altra io vado pure al suo matrimonio“. Insomma, Chicco può dormire sonno tranquilli: Tina non è per niente arrabbiata per il suo amore per Myr. Del resto Kikò e la Cipollari si sono lasciati in maniera pacifica. Entrambi hanno capito che il loro rapporto si era esaurito e hanno preferito mollarsi.

Myr Garrido: chi è la nuova fidanzata di Chicco Nalli, in arte Kikò

Myr Garrido è un’attrice e ballerina spagnola di 37 anni. Ha conosciuto Chicco Nalli sul set di un servizio fotografico dove lui è stato chiamato in qualità di hair stylist mentre lei ha ricoperto il ruolo di modella.