Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli vivono ancora insieme

Tina Cipollari e il marito Kikò si sono lasciati ma vivono ancora insieme

Tina Cipollari si è separata dal marito, è diventata una nuova tronista di Uomini e Donne…eppure continua a vivere con Chicco Nalli! Ebbene sì, nonostante la separazione legale, i due ex coniugi condividono ancora lo stesso tetto. Una situazione di cui i diretti interessati avevano già parlato qualche tempo fa, quando avevano annunciato l’addio dopo quindici anni insieme. Ma perché Chicco non ha ancora lasciato la casa che ha condiviso con Tina per un lungo periodo? Molto probabilmente per non turbare la serenità dei figli, soprattutto dei due più piccoli Francesco e Gianluca (il primogenito Mattias ha già 14 anni ed è stato il primo a capire sul serio l’addio tra i genitori). Ma, come spiegato al settimanale Nuovo, la situazione sta per cambiare. “Viviamo tutti insieme, ma solo per un altro paio di settimane” ha assicurato l’hair stylist di Sabaudia, da qualche mese consulente di bellezza di Pomeriggio 5.

Chicco Nalli parla della separazione dalla moglie Tina

“Tina e io stiamo cercando di affrontare le cose nel modo più tranquillo possibile per il bene dei bambini, con serenità e senza litigi. Anzi, ora andiamo più d’accordo di prima e spero che la situazione non cambi. Non siamo mai stati litigiosi, abbiamo sempre fatto fronte alle cose con intelligenza. Ora più che mai, per amore dei figli” ha aggiunto Chicco Nalli, in arte Kikò. Il trasferimento dell’esperto di bellezza dovrà essere celere nelle prossime settimane, quando il nuovo Trono di Tina Cipollari entrerà pienamente nel vivo. L’opinionista ha infatti accettato di tornare ad indossare i panni della tronista a distanza di oltre sedici anni dalla prima volta. All’epoca – correva l’anno 2002 – Tina non ha avuto molto successo: con il corteggiatore scelto è durata a malapena una manciata di mesi.

Tina Cipollari e il marito Chicco: perché si sono lasciati

Ma perché si sono lasciati Tina Cipollari e Chicco Nalli? A quanto pare l’amore era finito. A sottolinearlo sono state le stesse parole della Vamp al settimanale DiPiù: “Il nostro rapporto non era più da marito e moglie. E se non ti ritrovi proprio più, se non ritrovi più l’amore che tiene insieme la coppia, allora è meglio dirsi addio” .