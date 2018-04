Tina Cipollari: frecciatina all’ex marito Chicco Nalli a Uomini e Donne

Uomini e Donne: la frecciatina di Tina Cipollari per l’ex marito Kikò

Continua il percorso di Tina Cipollari come tronista a Uomini e Done. L’opinionista di Maria De Filippi sta conoscendo i vari corteggiatori che si propongono e tra una stretta di mano e un abbraccio non disdegna di lanciare qualche frecciatina all’ex marito, l’hair stylist Chicco Nalli. Nell’ultima puntata del Trono Classico, un corteggiatore è arrivato nel programma dichiarando di amare la Vamp. “Tina ti amo!” ha fatto sapere l’uomo, sorprendendo tutti i presenti in studio ma anche la diretta interessata. Che con un risolino ha confessato: “Sono emozionata, è da tanto che non mi dicevano ti amo”. Un chiaro ed evidente riferimento a Kikò, con il quale il matrimonio è naufragato dopo dieci anni e tre figli insieme.

Dunque, come hanno sempre ammesso Tina e Chicco, prima di arrivare alla decisione finale, la coppia ha vissuto un lungo periodo di crisi. E per questo la Cipollari da tempo non sente la frase “ti amo”. Una frase forse banale ma che in alcuni momenti può rivelarsi davvero determinante. Nonostante in tv sia sempre allegra e spumeggiante, l’amica di Gianni Sperti ha confidato di attraversare un momento difficile e che la sua unica forza sono i piccoli Mattias, Francesco e Gianluca, che sono rimasti a vivere con la mamma. “Devo dire che in questo momento la presenza dei miei figli è fondamentale perché mi danno la spinta giusta per andare avanti. Prendermi cura di loro, aiutarli a farsi strada nella vita mi dà un’energia incredibile”, ha spiegato Tina Cipollari.

Uomini e Donne: perché Tina Cipollari e il marito si sono lasciati

Tina Cipollari e Kikò si sono separati qualche mese fa. La separazione definitiva è arrivata dopo un lungo periodo di crisi, durante il quale i gossip e le malelingue non sono mancati. Per mesi marito e moglie hanno provato ad andare avanti, ma poi hanno deciso di chiudere una volta per tutte questa relazione nata proprio alla corte di Uomini e Donne. “Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiamo lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così perché non potevamo più andare avanti” ha dichiarato Tina all’indomani della rottura.