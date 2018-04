Tiberio Timperi è il nuovo conduttore de La Vita in Diretta

Marco Liorni lascia La Vita in Diretta: al suo posto arriva Tiberio Timperi

Da settembre La Vita in Diretta avrà un nuovo conduttore: Tiberio Timperi. Il volto di Unomattina in famiglia sostituisce Marco Liorni che, dopo anni al pomeriggio di Rai Uno, lascia il format. Il giornalista dovrebbe condurre, tranne cambiamenti dell’ultima ora, L’Eredità al posto del compianto Fabrizio Frizzi. A confermarlo è Tv Blog, anche se la notizia dell’arrivo di Timperi a La Vita in Diretta era nell’aria da settimane. Tiberio l’ha dunque spuntata sul giornalista Alberto Matano, pure lui in lizza per il ruolo. Confermata, invece, come volto femminile Francesca Fialdini, che è arrivata nella trasmissione lo scorso anno, dopo aver preso il posto di Cristina Parodi. Tiberio e Francesca hanno già lavorato insieme anni fa e la stima e la sintonia tra i due è reciproca.

Tutte le novità in Rai da settembre 2018

L’arrivo di Tiberio Timperi a La Vita in Diretta non è l’unica novità in casa Rai. Secondo le indiscrezioni, ci saranno tante altre nuove conduzioni per gli storici programmi di Rai Uno e Rai Due. A quanto pare Antonella Clerici lascerà La prova del cuoco che tornerà nelle mani di Elisa Isoardi. La Clerici riporterà in vita un format che ha fatto la storia della tv: Portobello di Enzo Tortora. A Domenica In dovrebbe invece arrivare Mara Venier, che potrebbe lasciare Mediaset dopo le partecipazioni a Tu si que vales e l’Isola dei Famosi. Mara dovrebbe occuparsi della seconda parte della trasmissione, mentre la prima dovrebbe restare in mano a Cristina Parodi.

Anche Caterina Balivo cambia programma?

Tra i tanti cambiamenti, pare che anche Caterina Balivo lascerà dalla prossima stagione tv Detto Fatto per tornare su Rai Uno. Chi prenderà il suo posto? Fino a qualche giorno fa si parlava di Serena Rossi, ma l’attrice napoletana in un’intervista a Tv Talk ha definito quell’esperienza “un capitolo chiuso”.