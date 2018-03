Per il momento Thomas non può entrare nella scuola di #Amici17 ma… pic.twitter.com/rABljK7KXp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 5, 2018

Thomas Cheval non entra ad Amici 17… ma potrebbe essere ammesso ad Amici 18. Ecco il “verdetto” comunicato nel daytime di lunedì 5 marzo su Real Time.

Rudy Zerbi “invita” Thomas Cheval ad Amici 18

Thomas, dopo la sconfitta nello speciale del sabato contro Einar, era stato comunque “candidato” all’ammissione da parte del giudice Alex Braga. La decisione finale, però, spettava alla commissione di canto.

E così nel daytime il ragazzo viene convocato in studio e Rudy Zerbi gli comunica: “Tutti e 4 insieme siamo stati positivi, sopresi e contenti di come sei comportato durante la sfida. Però siamo a pochi giorni dal serale, sarebbe poco concreto inserirti in un treno in corsa, ti facciamo ancora i complimenti e ti aspettiamo l’anno prossimo veramente a braccia aperte ai casting, sarebbe bello attenderti e accoglierti in una scuola che hai dimostrato di amare e per cui hai voluto lottare per conquistarla”.

Thomas Cheval chi è

Thomas vive a Ferrara. Il padre è francese.

Dopo il liceo avrebbe voluto studiare psicologia, ma il suo sogno più grande è quello di vivere di musica.

Suona il pianoforte da quando aveva 5 anni e canta dal 2013. Scrive testi e musica.

Si esibisce con quattro gruppi differenti: con uno fa rock da 3 anni, in un altro suona pianoforte; in un altro ancora è corista e con il quarto canta e suona le tastiere.

A The Voice of Italy 3 si classifica al 4° posto.

Amici 17, i concorrenti in gara

Cantanti Einar Ortiz, Carmen Ferreri, The Jab, Matteo Santo Cazzato, Emma Muscat, Grace Cambria, Nicole Vergani, Luca Vismara, Biondo, Zic, Irama.

Ballerini Daniele Rommelli, Orion Pico, Filippo Di Crosta, Valentina Verdecchi, Vittorio Ardovino, Lauren Celentano, Bryan Ramirez, Luca Capomaggi, Sephora Ferrillo.

Amici 17, i professori

Canto: Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Giusy Ferreri e Paola Turci

Ballo: Bill Goodson, Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Alessandra Celentano

Amici 17, i tutor

Annalisa, Giovanni Caccamo e Michele Bravi