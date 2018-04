Gerry Scotti, The Wall debutta in prima serata su Canale5: “Vedrete giocare due coppie ogni sera”

Gerry Scotti torna in prima serata su Canale5 e lo fa con The Wall. Dopo il successo della prima edizione in onda in preserale, ora il nuovo gioco prodotto da Endemol Shine Italy per Mediaset sbarca in prime time con qualche attesa novità. A “lanciare” questa inedita versione del quiz emozionale della TV italiana ci ha pensato lo stesso conduttore in un promo diffuso dal “Biscione”: “Sarà – ha detto Scotti – un’edizione speciale perché doppia. Vedrete giocare due coppie ogni sera. Ci saranno il doppio dei soldi, il doppio delle emozioni, il doppio del tifo“. Tutto vero. L’appuntamento con la prima puntata di The Wall è dunque fissato a partire dalle ore 21.30 circa di domenica 15 aprile 2018. Scotti se la vedrà sia con la programmazione “esterna”, Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa su Rai1, sia con quella “interna”, Le Iene su Italia1.

The Wall, a Mediaset anche il gioco di Canale5 si fa VIP: ospiti D’Urso e Hunziker

Intanto, l’arrivo di The Wall in prima serata su Canale5 porta gli autori a puntare su qualche novità. Secondo le anticipazioni, nelle quattro puntate serali del fortunato gioco condotto da Gerry Scotti saranno protagonisti non soltanto persone comuni ma anche concorrenti VIP. Scotti, infatti, avrebbe già confermato la presenza di super ospiti come Barbara D’Urso con Simona Izzo e Michelle Hunziker con la figlia Aurora. Insomma, sembrerebbe proprio che in questo periodo a Mediaset si faccia quasi tutto con i VIP. Dopo il grande successo del Grande Fratello con Ilary Blasi, lunedì 16 aprile va in onda la finale de L’Isola dei Famosi e martedì 17 parte il nuovo GF Nip della D’Urso con partecipanti già noti al pubblico. Adesso a quanto pare anche Scotti ha deciso di cedere al fascino delle “celebrity”.

Format e meccanismo di The Wall: i concorrenti sfidano il muro alto 12 metri

The Wall ha debuttato per la prima volta nel preserale di Canale5 lunedì 20 novembre 2017, ottenendo un risultato d’ascolto record pari a più di 5 milioni di telespettatori. Si tratta della versione italiana del format americano di Springhill Entertainment e Glassman Media in collaborazione con Universal Televisione Alternative Studio. Il meccanismo prevede che una coppia di concorrenti sfidi un muro alto dodici metri rispondendo a quante più domande possibili. Sul finale uno dei due partecipanti, senza conoscere l’esito della gara fatta dall’altro concorrente in studio, decide se firmare o meno il contratto in isolamento.