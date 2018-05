Maryam Tancredi vince The Voice of Italy 2018

The Voice of Italy 2018: ha vinto Maryam Tancredi del team Al Bano

Ufficialmente proclamata, in diretta tv, la vincitrice di The Voice of Italy 2018. La concorrente che ha vinto la quinta edizione del popolare talent show di Rai2 è Maryam Tancredi. La cantante del team di Al Bano si è portata a casa la vittoria grazie al 64,81% del televoto finale, battendo Beatrice Pezzini del team di J-Ax e cantando anche il suo inedito, la canzone dal titolo “Una buona idea”. Terzo in classifica si è posizionato Andrea Butturini del team Cristina Scabbia, eliminato al penultimo televoto. Quarta ed ultima, invece, si è piazzata Asia Sagripanti del team di Francesco Renga. Questi i risultati definitivi resi noti nell’ultima puntata dello show, andata in onda giovedì 10 maggio.

Chi è Maryam Tancredi e cosa vince a The Voice 2018

Ma chi è Maryam Tancredi e cosa vince a The Voice 2018? Sul sito della RAI così recita la biografia ufficiale della cantante: “Maryam ha 18 anni, viene da Napoli (più precisamente da Somma Vesuviana, ndr) e il suo sogno è vivere di musica. Ha imparato prima a cantare e poi a camminare. Da piccola, quando ancora doveva aggrapparsi ai tavoli per stare in piedi, allietava parenti e amici cantando. La musica è sempre stata la sua arma contro il pregiudizio e la troppa attenzione all’apparenza”. Per il resto, Maryam porta a casa anche un contratto discografico in esclusiva con Universal Music Italia, assegnatole come “corrispettivo al merito personale” in quanto vincitrice della trasmissione, anche grazie ad coach Al Bano, tra l’altro appena diventato nonno. Questo il premio riconosciuto, dopo che nel 2011 ha già partecipato ad un altro programma della RAI, Ti lascio una canzone, classificandosi al secondo posto.

Tutti i vincitori di The Voice Italia

Prima del recente trionfo di Maryam Tancredi (in basso c’è il video con il momento della proclamazione), sono stati questi i vincitori delle precedenti edizioni di The Voice Italia: Alice Paba (quarta edizione in onda nel 2016), Fabio Curto (2015), Cristina Scuccia (2014) ed Elhaida Dani (prima edizione trasmessa nel 2013).