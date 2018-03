The Voice of Italy cambia (già) collocazione settimanale in palinsesto: “colpa” dell’Isola dei famosi. Ecco quando andrà in onda.

The Voice of Italy 2018 quando inizia? Video del promo

Chi ha guardato domenica 11 marzo la puntata di Che tempo che fa su Ra1 avrà notato che Fabio Fazio, presentando J-Ax e Al Bano Carrisi, due dei quattro coach di The Voice, ha detto che la data di partenza della quinta edizione sarà giovedì 22 marzo.

Inizialmente la prima puntata su Rai2 era fissata per il 20. Ma dalla prossima settimana L’isola dei famosi 13 tornerà a essere trasmessa di martedì (per evitare le repliche de Il Commissario Montalbano, confermate il lunedì).

E così il talent show preferisce evitare uno scontro con un format che ha lo stesso target e, “scappando” al giovedì, riesce a evitare anche Le Iene (in onda la domenica e il mercoledì). A meno che Italia 1 non decida di controprogrammarlo proprio quella sera…

The Voice of Italy 2018, il cast

Il quartetto in giuria sarà formato da J-Ax, Al Bano Carrisi, Cristina Scabbia (leader del gruppo Lacuna Coil) e Francesco Renga.

Conduzione affidata a Costantino della Gherardesca.

The Voice of Italy, il meccanismo

“BLIND AUDITION”: il cantante in gara entra in scena e inizia a cantare, con i coach seduti di spalle, senza possibilità di vederlo. I coach ascoltano e se uno di loro sceglie il cantante schiaccia il pulsante I want you e la sedia si gira. Se nessuno dei coach fa girare la poltrona, il cantante lascia il programma. Se più coach, invece, decidono di girarsi, sarà il cantante in gara a scegliere a chi affidarsi.

BLIND/AUDITION BLIND. In questo tipo di audizione non sarà mostrato in alcun modo il concorrente (né nella clip, né in silhouette) e persino durante la performance in studio non potrà essere visto dal pubblico e dai coach, perché sarà nascosto da una speciale tenda. Solo dopo la performance, la tenda cadrà e tutti potranno vedere chi si è appena esibito.

“BATTLE”: ogni coach fa eseguire da due diversi artisti della propria squadra la stessa canzone in un vero e proprio “duello”. Al termine il coach sceglierà chi passerà il turno, ma anche quest’anno ci sarà l’opzione “Steal”, grazie alla quale il cantante eliminato da un coach potrà essere recuperato da un altro e inserito nella propria squadra. Ogni coach, però, potrà sfruttare questa possibilità solo due volte nel corso di tutta la fase.

“KNOCKOUT”: è lo step che precede la fase finale e vede due concorrenti della stessa squadra sfidarsi su due brani diversi. Al termine del confronto, il coach eliminerà un partecipante che questa volta non avrà più possibilità di essere ripescato.

“LIVE SHOW”: i finalisti di ogni squadra si esibiscono singolarmente, con il proprio coach e con gli ospiti. Ogni coach valuterà i propri cantanti, ma al loro voto si unirà quello del pubblico da casa, fino all’ultima puntata, nella quale le sorti delle Voci in gara verranno decretate unicamente dai telespettatori.