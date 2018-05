The Voice of Italy 2018: ospiti della finale, inediti e cosa faranno i giudici

Betta Lemme e Mihail ospiti della finale di The Voice of Italy 2018

La RAI rivela ufficialmente i nomi dei super ospiti della finale di The Voice of Italy 2018. I due cantanti presenti nell’ultima puntata del talent di Rai2 sono Betta Lemme e Mihail. Lei è conosciuta anche o forse soprattutto per la canzone “Bambola“. Lui, invece, si propone anche ai telespettatori italiani grazie al nuovo brano “Who you are“. Sono loro le due star che vanno ad impreziosire l’ottavo ed ultimo appuntamento col programma, in onda in prima serata e in diretta giovedì 10 maggio. Alla conduzione dello show, co-prodotto da Talpa Italia, il pubblico ritrova Costantino Della Gherardesca.

The Voice of Italy 2018: inediti dei finalisti

Nel corso della serata, Betta Lemme e Mihail si esibiscono insieme ai finalisti di The Voice of Italy 2018. Si tratta dei quattro concorrenti ancora in gara che tentano di aggiudicarsi la vittoria: Maryam Tancredi, Andrea Butturini, Beatrice Pezzini ed Asia Sagripanti. Questi i titoli degli inediti che i quattro cantanti in sfida tra loro fanno ascoltare al pubblico giovedì sera: “Una buona idea”, “La risposta”, “Arriverà l’estate” e “Gravità”. Soltanto uno di loro viene proclamato vincitore. A decidere chi trionfa è il pubblico da casa che, grazie al televoto, assegna ad uno soltanto il contratto discografico con la Universal Music Italia. Per uno dei finalisti, però, vale anche il giudizio dei social: chi ha più visualizzazioni sul canale Youtube del caso riceve un bonus per il primo televoto della serata valido per la formazione di una classifica momentanea.

Cosa faranno i giudici nella finalissima di The Voice 2018 Italia

Per il resto, smessi i panni di coach “decisivi”, nella finalissima di The Voice 2018 Italia, trasmessa live dalle 21.20 di giovedì 10 maggio, ai giudici tocca anche il compito di aprire lo show. La scelta ricade su “Wake me up”, con un omaggio spettacolare ad Avicii, artista e produttore discografico recentemente scomparso. Giovedì sera Al Bano, J-Ax, Renga e la Scabbia si esibiscono accompagnati dal corpo di ballo del programma e dall’orchestra posizionata nello studio 2000 di Mecenate, per l’occasione ampliato e rinnovato.