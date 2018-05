The Voice of Italy 2018: i 4 finalisti scelti da Albano, J-Ax, Renga e Scabbia

Chi sono i 4 finalisti di The Voice of Italy 2018: foto

Scelti ufficialmente i quattro finalisti di The Voice of Italy 2018. Si tratta di Maryam Tancredi, Andrea Butturini, Beatrice Pezzini ed Asia Sagripanti. La decisione dei quattro giudici, Albano Carrisi, Cristina Scabbia, J-Ax e Francesco Renga, è stata mostrata nel corso della semifinale trasmessa giovedì 3 maggio in prima serata su Rai2. Questo il verdetto con i nomi dei concorrenti che accedono di diritto alla finalissima in diretta di giovedì 10 maggio. Alla loro elezione si è arrivato grazie al meccanismo della settima puntata del talent show. Il nuovo appuntamento ha visto al centro le Battle (le sfide dirette tra i partecipanti) e i Sing Off (gli ultimi scontri tra i concorrenti di ogni team rimasti in gara).

The Voice of Italy 2018: sing off dei finalisti

Nei Sing Off i finalisti di The Voice of Italy 2018 (o per meglio dire i concorrenti che poi lo sono diventati) hanno dovuto vedersela ognuno con il proprio avversario. Maryam Tancredi ha battuto Tekemaya intonando il brano “E’ la mia vita” (di Al Bano). Andrea Butturini ha avuto la meglio su Elisabetta Eneh cantando “Dentro Marylin” degli Afterhours. Beatrice Pezzini ha sconfitto Antonio Marino grazie a “Nessun dolore” di Lucio Battisti. Asia Sagripanti ha trionfato su Mirco Pio Coniglio grazie a “Careless Whisperer”. Dunque, Maryam Tancredi si gioca la vittoria nel team di Al Bano, Elisabetta Eneh in quello di Cristina Scabbia, mentre Beatrice Pezzini e Asia Sacripante si candidano a trionfare rispettivamente nel team di J-Ax e in quello di Francesco Renga.

The Voice 2018 Italia: battle dei finalisti

Prima ancora dei Sing Off, nella semifinale di giovedì 3 maggio i quattro concorrenti poi eletti finalisti di The Voice 2018 Italia hanno dovuto confrontarsi con altri talenti. Alle Battle Maryam Tancredi ha superato Mara Sottocornola cantando “Skyfall”. Andrea Butturini ha sconfitto Alessandra Machella nella sfida su “Così sbagliato”. Beatrice Pezzini ha cantato “I’ll be missing you” avendo la meglio su Riccardo Giacomini. Infine, Asia Sagripanti ha portato a casa la vittoria del caso grazie a “Ciao”, con cui ha battuto Marica Fortugno.