Al Bano striglia il pubblico di The Voice of Italy 2018: “Le regole sono queste. O le rispettiamo o…”

Chi ha visto la puntata di The Voice of Italy di giovedì 26 aprile 2018 non ha potuto non notare la reazione di Al Bano. Il giudice, criticato dal pubblico per non aver usato lo steal a sua disposizione, si è così rivolto ai vari spettatori in studio: “Voi fate “uuh” ed è facile. Le regole sono queste. O le rispettiamo o andiamo a casa“. Il coach ha praticamente gelato i presenti che hanno così deciso di chiudere la polemica. Il riferimento va alla non-scelta di Al Bano. Anche lui, così come Francesco Renga e Cristina Scabbia, ha infatti scelto di non portare nel proprio team Roberto Tornabene, Kimberly e Uramawashi, i concorrenti del Knock Out di J-Ax che hanno perso l’ultima sfida contro Beatrice Pizzini.

The Voice of Italy 2018: J-Ax si commuove e manda un “vaffa” alla concorrente

A proposito di Beatrice Pizzini, proprio la concorrente scelta da J-Ax nella puntata di The Voice of Italy di giovedì 26 aprile 2018 è stata la causa delle lacrime del giudice. Dopo che la ragazza ha cantato “Beautiful”, infatti, il rapper è scoppiato a piangere per la commozione. Il coach ha così stemperato la tensione del momento dicendo “vaffanc*lo” alla concorrente. Il motivo? “Mi hai fatto piangere” e “avevo promesso di non piangere“. Questa la motivazione fornita da J-Ax tra il serio e il faceto.

Quando rivedi il finale della tua serie preferita @jaxofficial #TVOI pic.twitter.com/VeHdo3d1dc — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) April 26, 2018

Francesco Renga critica Cristina Scabbia a The Voice: lei replica così

Al Bano che striglia il pubblico e J-Ax che piange commosso dall’esibizione non sono stati i soli momenti “grrr” della più recente puntata di The Voice 2018. In trasmissione si è verificato anche un piccolo “catfight” tra Francesco Renga e Cristina Scabbia. Renga ha rimproverato ai concorrenti sostenuti dalla giurata di stravolgere un po’ troppo le versioni originali dei brani, ma la giurata più “rock” del talent non si è lasciata intimorire dai ricci del cantante di “Angelo” e ha replicato con queste parole: “Non gli rispondo neanche“.