The Voice 2018: chi c’è nel team di Al Bano, Renga, J-Ax e Scabbia

Tutti i concorrenti di The Voice of Italy 2018 che fanno parte del team di Al Bano

Completati, nell’ultima puntata di The Voice 2018 dedicata alle Blind Audtions, i team dei quattro giudici: Al Bano, Francesco Renga, J-Ax e Cristina Scabbia. Ogni team è formato da dodici concorrenti che, da 48 in totale, diventeranno 16 grazie ai Knockouts. A completare il team diretto da Al Bano Carrisi sono Michele Mirenna ed Angela Semerano. Mirenna si è esibito con “Vento di Passione”, mentre Semerano, dopo l’esperienza al Festival di Castrocaro 2007, ha cantato “Take me home”. Mirenna e Semerano si aggiungono agli altri talenti già arruolati in precedenza nel team Carrisi: Stefania Calandra, D’Alise, Raimondo Cataldo, Selenia Stoppa, Simona Marcelli, Virginia Doletta, Cinzia Carreri, Maryam Tancredi, Aurelio Fierro Jr e la drag Tekemaya (Francesco Bovino).

The Voice 2018: i concorrenti del team Renga e J-Ax

Per quanto riguarda il team di The Voice 2018 guidato da Francesco Renga, a completarlo sono Mirco Pio Coniglio ed Annalisa Perlini. Coniglio si è commosso a fine esibizione, dopo aver cantato “Piccola Anima” di Ermal Meta e dopo aver abbracciato il papà che non rivedeva da tempo. La Perlini, invece, si è esibita con “Il mondo prima di te” di Annalisa. Gli altri concorrenti che fanno parte del team Renga sono: Alberto Lionetti, Daniele Gentile, Giovanni Saccà, Laura Ciriaco, Virginia Mellino, Michelangelo Falcone, Antonello Carozza, Asia Sagripanti, Marica Fortugno e Mirko Carnevali.

A completare il team di J-Ax, il rapper in giuria a The Voice 2018, sono Ferdinando Biondi, Roberto Tornabene e Debora Xhako. Con “Strange Love”, Biondi ha fatto “girare” anche Cristina Scabbia. Tornabene si è esibito con “River”, anche raccontando la sua storia personale (in passato è stato vittima di bullismo). Dal canto suo, invece, la Xhako ha interpretato “River”. Questi tre concorrenti se la giocano insieme a: Rosy Castello, Uramawashi, Angelica Peroni, Angelica Ibba, Riccardo Giacomini, Andrea Tramacere, Beatrice Pezzini, Kimberly Madriaga e Antonio Licari.

Chi c’è nel team di Cristina Scabbia, giudice a The Voice 2018

Infine, a The Voice of Italy 2018 “saziano” il team di Cristina Scabbia: Marco Priotti e Asja Cresci. Se Priotti ha portato sul palco “Radioactive”, Cresci si è esibita sulle note di “Bang Bang”. Aprono e, allo stesso tempo, chiudono il cerchio: Sabrina Rocco, Claudia Illari, Mara Sottocornola, Alessandra Machella, Antonio Marino, Elisabetta Eneh, Graziana Campanella, Alessio Parisi, Andrea Butturini e Ylenia Aquilone.