Chi sono i semifinalisti di The Voice 2018 Italia: i risultati dell’ultimo Knock Out

Scelti dai giudici i nomi dei semifinalisti di The Voice 2018, i concorrenti che accedono alla semifinale di giovedì 3 maggio. Questi i risultati del secondo ed ultimo Knock Out, le decisioni dei giudici andate in onda nella sesta puntata del 26 aprile. Per il team di Al Bano ci sono: Raimondo Cataldo, Maryam Mirenna, la “steelata” Mara Sottocornola e Tekemaia. J-Ax, invece, è in gara con: Beatrice Pezzini, lo “steelato” Antonio Marino, Riccardo Giacomini e Andrea Tramacere. Per il team Cristina Scabbia: Andrea Butturini, Alessandra Machella, la “steelata” Laura Ciriaco ed Elisabetta Eneh. Infine, per Francesco Renga ci sono: Marika Fortugno, la “steelata” Deborah Xhako, Marco Pio Coniglio e Asia Sagripanti.

Come sono andate le sfide della sesta puntata di The Voice 2018

Questo l’esito delle sfide tra i concorrenti della sesta puntata di The Voice 2018. Raimondo Cataldo passa il turno e va in semifinale battendo Angela Semerano, Simona Marcelli e Stefania Calandra. Anche Maryam Mirenna va alle “Battle” dopo aver sconfitto Virginia Doletta, Selenia Stoppa e Michele Mirenna. Lo stesso si dica per Beatrice Pezzini che va avanti nella gara grazie al trionfo su Roberto Tornabene, Kimberly Mariaga e gli Uramawashi. Infine, anche Andrea Butturini e Alessandra Machella sono ufficialmente semifinalisti dopo aver superato con la voce: Asja Cresci, Mara Sottocornola e Graziana Campanello (per quanto riguarda Butturini) e Ylenia Aquilano, Marco Priotti e Alessio Parisi (Machella).

The Voice of Italy: le canzoni del Knock Out finale di giovedì 26 aprile 2018

Raimondo Cataldo ha trionfato nel Knock Out finale di The Voice of Italy di giovedì 26 aprile 2018 cantando “It’s a Man’s Man’s Man’s” (e lanciando l’asta del microfono a terra). Myriam Tancredi ha cantato “Leave a light on”, Beatrice Pezzini “Beautiful”, Andrea Butturini “Amore che vieni amore che vai” ed, infine, Mara Sottocornola “Conflake Girl” e Alessandra Machella “Quali alibi”.