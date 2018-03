The Originals 5 ultima stagione: primo trailer e tutte le anticipazioni

The Originals 5 ultima stagione: quando inizia, numero episodi, primo trailer, nuovo nemico e altre anticipazioni

Manca poco al ritorno di The Originals: il prossimo 20 aprile tornerà in onda la serie tv con Klaus, Elijah e tutti gli altri vampiri originali! Si tratta della quinta e ultima stagione del telefilm: dopo The Vampire Diaries, cala il sipario anche sulle vicende dei personaggi di New Orleans. L’ultima stagione di The Originals sarà composta in tutto da tredici episodi, come già accaduto per la scorsa stagione. TvLine ha diffuso il primo trailer delle nuove puntate: un breve filmato nel quale si vede il ritorno della famiglia Mikaelson in città, dopo un lungo periodo di lontananza. In questo lasso di tempo, Hope è cresciuta, è diventata un’adolescente ed è ora interpretata dalla giovane attrice Danielle Rose Russell.

Il primo trailer di The Originals 5

Anticipazioni The Originals 5